L'entraineur du MC Oran, Youcef Bouzidi, a déclaré qu'il n’était pas contrarié par le report du premier match de son équipe en championnat de Ligue 1 de football face à la JS Saoura, même s'il aurait souhaité démarrer la compétition à domicile.

"Certes, j’aurais souhaité démarrer le championnat à domicile devant notre public, pour prendre d’emblée un ascendant psychologique, mais le fait de jouer notre premier match officiel en déplacement ne me contrarie pas", a indiqué le coach des "Hamraoua", à l’issue du match amical, remporté mercredi soir, par son équipe face au GC Mascara (Ligue 2), sur le score de deux buts à zéro au stade annexe du complexe sportif Miloud-Hadefi d’Oran.

Le MCO devait affronter la JSS jeudi prochain dans le cadre de la première journée de la nouvelle édition de la Ligue 1 (2024-2025), mais cette rencontre a été reportée, car le stade Miloud-Hadefi, lieu de domiciliation des "Hamraoua" la saison prochaine, est retenu pour accueillir les rencontres du CR Belouizdad et de l’USM Alger dans les deux compétitions africaines, Ligue des champions et coupe de la Confédération respectivement, les 20 et 22 septembre en cours.

"Pour aspirer à jouer les premiers rôles, il faudra faire ses preuves aussi en déplacement. C’est ce que nous allons tenter lors de notre première sortie officielle sur le terrain du nouveau promu l’ES Mostaganem", a ajouté Bouzidi, qui a réussi à sauver le "Mouloudia" de la relégation lors du précédent exercice après avoir rejoint cette formation en milieu du championnat.

Pour la nouvelle saison, le coach des gars d’El-Bahia table sur une place dans le haut du tableau, surtout après les grands changements opérés au sein de son effectif, qui a connu l’arrivée de pas moins de 12 nouveaux joueurs au cours du mercato estival clôturé mardi soir.

"Nous allons profiter du report de notre premier match en championnat pour effectuer nos dernières retouches avant notre entrée en scène dans la compétition officielle. Les deux prochains matchs amicaux programmés pour la circonstance nous permettront de dégager une liste de 14 joueurs sur lesquels on misera lors des premières journées. J’en ai déjà une idée, mais je veux encore donner une chance à certains éléments qui ne m’ont pas encore convaincu", a-t-il précisé.

Le dernier titre du club phare de la capitale de l’Ouest, passé sous la bannière de la compagnie Hyproc (filiale de Sonatrach), depuis septembre 2023, remonte à l’année 1996, lorsqu'il avait décroché son quatrième trophée en coupe d’Algérie. L’équipe revient avec de grosses ambitions en vue du nouvel exercice qu’elle a bien préparé en effectuant notamment deux stages d’intersaison à Tlemcen et en Turquie.