Le Mouloudia s’est incliné par un but a zéro en premier période a la 24 minutes par Soltani d'un tire des 25 mètres dévié dans les bois garder par l'ex gardien du PAC Moussaoui juste après ce but les tunisiens veulent aggravé la marque heureusement le gardien Moussaoui a dévié le cuir en corner, durant cette première période c'est la formation Tunisienne de Monastir qui a dominé les débats jusqu'à le sifflet de larbitre de la rencontre sur le score de un but a zéro au faveurs des protéger de l'entraîneur Mohamed Sahli. Après la pause citron le Mouloudia d'Alger ont essayé de revenir dans le match afin de jouer le match retour dans des bonnes conditions et ce qualifié pour les poules.

Fiche technique

Stade : Hammadi-El- Aguerbi Radès pelouse en bon état,affluence moyenne Trio d'Arbitrage d’Amin Omar assisté par Mahmoud Abouelregal et Ahmed Taha Ibrahim

But. : Soltani 24’ Monastir

Averts : Moez Ben Ali 45’, Azouz 88’ Monastir, Naidji 51’, Zougrana 75’ MCA

US Monastir : Ahmed Slimene, Mahmopud Ghorbel, Fabrice Zeguei, Ahmed Jafeli (Bouatay 80’), Aymen Harzi, Fourat Soltani (Azouz 72’), Moez Ben Haj Ali, Moses Orkuma, Hazem Mastouri (Haj Khelifa 80’), Chiheb Jbeli (Trayi 90’), Malek Miledi.

Ent. : Mohamed Sahli

MCA : Moussaoui, Halaïmia, Mouali, Abdellaoui, Ghezala, Benkhemassa, Zougrana (Menezla 87’), Draoui (Bouras 74’), Naidji (Meziani 87’), Kipré Jr (Benhaoua 60’), Bayazid (Messousa 60’)

Ent. : Beaumelle

Pour le match aller du tour préliminaire de la ligue des champions africains,qui c'est déroulé vendredi soir au StadeHammadi-El- Aguerbi Radès les coéquipiers de Draoui ont perdu la première manche avec un but a zéro les chenaoua ferons tout pour se qualifier même si la chances de ce qualifié serai très difficile pour les coéquipiers de Abdelaoui.Par ailleurs la rencontre, marquée à son début par un jeu physique mais très prudent de part et d’autre, ne s’est débridée qu’à partir de 78’ lorsque les « Chnaoua » sortirent quelque peu de leur torpeur en signant, coup sur coup, deux tentatives par l’intermédiaire de Naidji et Bayazid. La réaction tunisienne ne se fit pas attendre puisque deux tirs lointains de Hazem et Chiheb DJebli frôlèrent le poteau droit du keeper du MCA Moussaoui donnant, au passage, des sieurs froides aux supporters Mouloudeens qui ce sont déplacés dans la capitale Tunisin, très nombreux.

S’appliquant à maintenir les attaquants Mouloudeens le plus loin possible de leur surface de réparation, les hommes de Mohamed Sahli gérèrent les débats un peu à leur guise, aidés, il est vrai, par les trop nombreuses imprécisions et le manque d’allant offensif de leurs adversaires. Toutefois, si les locaux ont semblé devant en termes de possession, ils étaient bien loin d’avoir la maîtrise des débats. Les changements opérés par Beaumelle à un quart d’heure du coup de sifflet final n’ont rien apporté, si un penalty siffle par l’arbitre de la rencontre le score serait probablement changer pour les coéquipiers de Bayazid. il n’en demeure pas moins que tout reste ouvert et jouable dans une semaine avec un stade qui sera plein à craquer et qui sera tout acquis à Naidji et ses camarades. Cependant, pour espérer atteindre cet objectif, les Vert et Rouge sont dès maintenant appelés à revoir beaucoup de choses de la composante humaine au jeu en passant par la stratégie de jeu. Rendez-vous est pris samedi prochain pour le match retour qui s’annonce d’ores et déjà explosif entre les deux .Un exploit qui relèverait, il faut bien le dire au vu de la production de vendredi-soir, si le Mouloudia veulent vraiment passé ce dernier tour il faut qu'il sortent un grand jeux pour ce qualifié.

F. Yanis