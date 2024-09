Les forces d'occupation sionistes ont arrêté, dans la nuit de vendredi à samedi, au moins 10 Palestiniens dans différents gouvernorats de la Cisjordanie occupée, a indiqué un communiqué conjoint de la Commission pour les affaires des prisonniers et le Club des prisonniers palestiniens.

Les arrestations, dont des anciens prisonniers, ont été menées dans les gouvernorats de Ramallah, El Khalil, Tulkarem et Naplouse, souligne le communiqué.

Les forces d'occupation continuent de mener des raids et de commettre des agressions généralisés lors des opérations d'arrestation, accompagnés de graves passages à tabac et de menaces contre les détenus et leurs familles, en plus d'actes de sabotages et de destruction des maisons des Palestiniens, ajoute la même source.

Les campagnes d'arrestation continues s'inscrivent dans le cadre de l'agression globale contre le peuple Palestinien et du génocide en cours à Ghaza qui a ciblé les enfants, les femmes, les personnes âgées et les malades d'une manière sans précédent, souligne le communiqué.

Le nombre total des arrestations, depuis le 7 octobre 2023, a dépassé les 10.700 en Cisjordanie et à El-Qods, précise également le communiqué.

Ghaza: le bilan de l'agression sioniste s'alourdit à 41182 martyrs et blessés

Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s'est alourdi à 41182 martyrs et 95280 blessés, depuis le 7 octobre 2023, ont indiqué samedi les autorités palestiniennes de la Santé.

Selon la même source, l'armée d'occupation sioniste a commis 4 massacres au cours des dernières 24 heures dans la bande de Ghaza, faisant 64 martyrs et 155 blessés.

Les autorités palestiniennes de la santé ont indiqué qu'un certain nombre de victimes palestiniennes se trouvaient encore sous les décombres et sur les routes, et que les forces de l'occupation empêchaient les ambulances et les équipes de la Protection civile de leur porter secours.

Depuis le 7 octobre 2023, l'armée sioniste mène une agression sauvage contre l'enclave palestinienne qui a entraîné des destructions massives d'infrastructures, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent.

Ghaza : le Chili va se joindre à la plainte de l'Afrique du Sud contre l'entité sioniste

La Cour internationale de Justice (CIJ) a annoncé que l'Etat du Chili a soumis jeudi une déclaration pour se joindre à la plainte pour génocide déposée par l'Afrique du Sud contre l'entité sioniste concernant l'agression barbare en cours contre la bande de Ghaza.

Un communiqué de presse de la Cour a indiqué que l'annonce du Chili d'intervenir dans l'affaire était basée sur l'article 63 du statut du tribunal.

Le 29 décembre 2023, l’Afrique du Sud a déposé une plainte contre l'entité sioniste devant la Cour internationale de Justice, plus haute juridiction de l'ONU accusant l'entité sioniste de violer la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans son agression militaire à Ghaza.

Depuis lors, plusieurs pays ont demandé à se joindre à l'affaire intentée par l'Afrique du Sud et à intervenir dans l'affaire en utilisant une clause du Statut de la Cour internationale de Justice qui permet à des tiers de se joindre à la procédure.

En mai dernier, la CIJ a rendu une ordonnance obligatoire exigeant l'arrêt de l'opération militaire sioniste à Rafah, au sud de la bande de Ghaza, mais l'entité sioniste a refusé de se conformer à cette décision.

L'entité sioniste poursuit son agression contre la bande de Ghaza, ignorant la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU visant à y mettre fin immédiatement, ainsi que les ordres de la Cour internationale de Justice de prendre des mesures pour prévenir les actes de génocide et améliorer la situation humanitaire catastrophique dans l'enclave palestinienne assiégée.

Les forces d'occupation sionistes poursuivent leur agression contre la bande de Ghaza, par voies terrestre, maritime et aérienne, depuis le 7 octobre 2023, faisant plus de 41.000 martyrs, dont une majorité de femmes et d'enfants, et près de 100.000 blessés, tandis que des milliers de victimes se trouvent toujours sous les décombres.

Un employé de l'UNRWA tombe en martyr dans un raid sioniste en Cisjordanie occupée

L'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) a annoncé vendredi la mort en martyr, d'un de ses employés, "tué sur le toit de sa maison par un sniper" au cours d'un raid sioniste dans le nord de la Cisjordanie occupée.

Sofiane Jaber Abed Jawwad est tombé en martyr, dans la nuit de jeudi à vendredi dans le camp de réfugiés de Faraa, selon un communiqué de l'agence onusienne, relayé par des médias, ajoutant que "c'est la première fois qu'un employé de l'UNRWA est tué en Cisjordanie occupée depuis plus de dix ans".

Abed Jawwad était "employé de voirie", marié et père de cinq enfants. Il a été enterré vendredi, a ajouté la même source.

Selon l'UNRWA, plus de 220 des ses employés ont été tués dans l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza, depuis octobre 2023.

L'OCI condamne les attaques sionistes contre les déplacés et les travailleurs dans les écoles de l’UNRWA

L'Organisation de la coopération islamique (OCI) a fermement condamné les crimes commis par l'occupation sioniste contre les personnes déplacées et les travailleurs dans les écoles de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), le plus récent étant le bombardement de l'école Al-Jaouni dans le camp de Nuseirat, dans la bande de Ghaza, qui a fait des dizaines de martyrs et de blessés.

Mercredi dernier, 18 personnes, dont des femmes et des enfants, sont tombées en martyrs et 18 autres ont été blessées lors de l'attaque sioniste contre l'école Al-Jaouni de Nusseirat, dans le centre de Ghaza. Parmi les victimes se trouvaient six membres du personnel de l'UNRWA.

Dans un communiqué publié vendredi soir, l'OCI a condamné cette attaque "qui vient s'ajouter aux crimes de meurtre, de destruction, de déplacement, de famine et de génocide, commis par l'occupation dans la bande de Ghaza, en violation flagrante des dispositions du droit international humanitaire, de la Convention de Genève, des résolutions pertinentes des Nations Unies et des ordonnances émises par la Cour internationale de Justice (CIJ)".

L'Organisation a renouvelé son appel aux acteurs internationaux à "assumer leurs responsabilités et à œuvrer pour mettre en œuvre la résolution 2735 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui appelle à un cessez-le-feu immédiat et global, au retrait des forces d'occupation et à la fin des souffrances humaines sans précédent" en Palestine occupée notamment à Ghaza.

L'OCI a également souligné, dans son communiqué, "la nécessité d'assurer une protection internationale au peuple palestinien et de garantir que l'occupation (sioniste) soit tenue responsable de tous les crimes et violations qu'elle commet dans la bande de Ghaza en Cisjordanie et dans la ville d'Al-Quds Al-Sharif".

Ghaza : libération de neuf détenus palestiniens victimes de tortures par l'armée sioniste

Neuf Palestiniens détenus par l'armée d'occupation sioniste dans la bande de Ghaza, ont révélé samedi avoir été victimes de violences et d'abus pendant plusieurs mois avant d'être libérés, a rapporté l'agence de presse Wafa.

Ces détenus ont été tous arrêtés lors de l'agression des forces d'occupation sioniste en cours sur la bande de Ghaza depuis le 7 octobre 2023.

Les forces d'occupation ont arrêté plus de 10 700 citoyens en Cisjordanie occupée, y compris El Qods occupée, depuis le 7 octobre dernier, en plus de milliers de citoyens de Ghaza et de centaines de Palestiniens de 1948.

Selon des dizaines de témoignages recueillis par des institutions spécialisées, des crimes sans précédent ont été commis contre les détenus, notamment la torture, la famine, la négligence médicale, les disparitions forcées, ainsi que des conditions de détention tragiques et difficiles, l'isolement massif et les mauvais traitements.