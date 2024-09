Une délégation de l'Union africaine (UA) a lancé mardi à Bangui une campagne visant à détruire les armes illicites collectées en collaboration avec la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique (Minusca), a annoncé mercredi une note d'information publiée par la mission onusienne en Centrafrique.

La délégation de l'UA a lancé la campagne "faire taire les armes en Afrique" en collaboration avec la Minusca.

Elle séjourne depuis lundi à Bangui pour marquer le mois de l'amnistie en Afrique célébré le 10 septembre de chaque année, une occasion pour la délégation de procéder au lancement de la campagne consistant à encourager tous les civils détenteurs d'armes à les rendre pour le développement pacifique de la République centrafricaine, a indiqué Churchill Ewumbue-Monono, président du Conseil de paix et de sécurité de l'UA.

"C'est une initiative qui vise à sensibiliser les communautés et à favoriser leur adhésion, en exhortant les civils à remettre aux autorités désignées les armes qu'ils détiennent illégalement, sans craindre d'être arrêtés ou poursuivis", a précisé M. Ewumbue-Monono.

Il a aussi incité la société civile a promouvoir la remise des armes illicites légères et de petit calibre, afin d'aider les Etats membres de l'UA à s'attaquer aux causes profondes de l'armement et à demander à la communauté internationale d'aider ses pays à faire taire les armes.

Septembre est déclaré mois de l'amnistie par l'UA afin de sensibiliser les personnes civiles en possession d'armes pour qu'elles les rendent aux instances compétentes.