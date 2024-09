Les éléments de la Gendarmerie nationale relevant de la wilaya de Batna ont démantelé un réseau dangereux de contrebande, avec saisie de plus de 1.6kg de drogue et près de 39.000 comprimés psychotropes, a indiqué vendredi, un communiqué de ce corps sécuritaire.

"Agissant sur informations, les éléments de la brigade territoriale de la GN de Seggana (Batna), sont parvenus à mettre fin à l’activité d'un mis en cause (37 ans), activant dans le cadre d'un réseau transfrontalier de contrebande de drogues et de pièces détachées", précise le communiqué

"Les opérations de recherches et d’investigations approfondies menées par éléments de la GN se sont soldées par l'arrestation du mis en cause, et la saisie de 17 plaquettes de kif traité (1.62kg), de 38.980 comprimés psychotropes et d’une somme d’argent estimée à 256 millions de centimes, outre des documents administratifs, des clés d’appartements et de véhicules divers", selon le communiqué.

Il a également été procédé lors de cette opération à la saisie de "13 véhicules utilitaires et camions, dont un véhicule touristique complètement démonté, une quantité considérable de pièces détachées, quatre (4) téléphones portables, une compteuse de billets, et une balance électronique utilisée dans trafic de drogues".

"En coordination permanente avec le parquet territorialement compétent et après extension de la compétence à plusieurs wilayas, l’opération s’est soldée par l’arrestation du deuxième suspect (45 ans), et l’identification du troisième suspect (47 ans) qui a été appréhendé dans la commune de Seggana", a ajouté le communiqué

"Les mis en cause seront présentés, dès parachèvement de toutes les procédures légales, devant les juridictions compétentes", conclu le communiqué.