Les efforts se poursuivent vendredi pour la cinquième journée consécutive, pour effacer les séquelles des intempéries ayant affecté dimanche dernier le centre-ville d’Ain Sefra (wilaya de Naama), a-t-on appris des services de la wilaya.

L’intervention est répartie en trois zones dotées de tous les moyens et matériels avec la mobilisation de plus de 300 travailleurs d’instances et d’entreprises publiques et privées dont des éléments de la protection, de la commune et de l’Office national d’assainissement (ONA), soutenus par deux équipes de volontaires venus de la wilaya de Saida et de la wilaya déléguée de Labiodh Sidi Cheikh, a-t-on indiqué.

Cette vaste opération, qui enregistre un bon état d’avancement, porte sur le nettoiement des rues et des habitations, l’enlèvement de la boue et de détritus, la réouverture des axes routiers, la correction torrentielle et le curage des avaloirs au centre-ville d’Ain Sefra, à El Batma, à Ain Rechak et Kasr Boutkhil notamment, ayant fait l’objet d’inondation suite à la crue de Oued El Braidj qui traverse la ville.

Pour leur part, les services et équipes de contrôle technique de la construction s’attèlent à l’évaluation de la situation et l’élaboration du bilan des dégâts et pertes ayant affecté les habitations, les locaux commerciaux, les réseaux divers et les terres agricoles, a-t-on fait savoir.

De son côté, la Société de distribution de l’électricité et du gaz poursuit les travaux de révision et de maintenance du réseau endommagé pour rétablir le courant électrique coupé à "titre de précaution" pour certaines zones, tout comme l’entreprise "l’Algérienne des eaux" (ADE) qui procède à des réparations des parties du réseau d’AEP endommagées, selon la même source.

A noter que le wali a effectué, ce vendredi, une tournée d’inspection, au cours de laquelle il a réaffirmé que les services publics de l’Etat demeurent mobilisés jusqu’au retour de la vie à la normale, tout en valorisant les initiatives de volontariat de la société et des citoyens dans de telles circonstances.