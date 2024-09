Une vaste opération de nettoiement des différents quartiers de Bechar est menée actuellement, après les récentes intempéries qu'a connues la région et qui ont engendré de fortes coulées de boue ayant touché de nombreuses habitations et structures publiques, a-t-on constaté.

Lancée vendredi sous la direction du wali de Bechar, Mohamed Said Benkamou, avec la contribution logistique et humaines de plusieurs entreprises publiques, de la commune, des secteurs d'activités, de volontaires du Croissant rouge algérien (CRA) et des Scouts musulmans algériens (SMA) et de citoyens, l'opération se poursuivra jusqu'à l'effacement total des conséquences de ces inondations, précisent les services de la wilaya.

Cette opération visant à soulager la population et contribuer au retour à la normale est menée à travers plusieurs quartiers et groupements urbains du chef lieu de wilaya et des quartiers à proximité de l'oued Bechar ainsi que d'autres sites tels que "Hai Salam", "Mkhalif" et l'ancien ksar de Bechar, a indiqué M. Benkamou.

Par ailleurs, des caravanes d'aides provenant de différentes wilayas du pays et acheminant diverses denrées alimentaires de base, des articles de literie, des vêtements et autres équipements nécessaires aux familles sinistrées, continuent d'affluer vers Bechar, en signe de solidarité avec les habitants de la région, a signalé le même responsable lors d'une cérémonie symbolique d'accueil de l'une de ces caravanes au siège de l'entreprise publique "Agro-Div".