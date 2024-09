Une caravane de solidarité chargée de différentes aides a été lancée, samedi de Relizane, en direction de la wilaya de Bechar, suite aux inondations provoquées par les fortes retenus samedi et dimanche derniers.

Le wali de Relizane Sami Medjoubi a souligné, en marge de sa supervision de l'opération lancée du complexe sportif "Zougari Tahar" de la ville de Relizane, que " cette caravane, première du genre de la wilaya, comporte trois camions de gros tonnage chargés de quantités d'aides, dont des produits alimentaires, médicaux, des couvertures et autres".

Le même responsable a précisé que "cette aide, qui a été collectée et chargée sous la supervision des services de la wilaya, en coordination avec les services de l'administration locale, de l'industrie, du commerce, des travaux publics, de la Chambre de Commerce et d'Industrie MINA, de l'action sociale et du Croissant rouge algérien à Relizane, témoignent de la solidarité des habitants de la wilaya de Relizane avec leurs frères des wilayas de Bechar et de Nâama.

M. Medjoubi a souligné que "cette initiative de solidarité s'inscrit dans le cadre du soutien aux efforts de solidarité et de cohésion sociale au profit de nos frères touchés par les aléas climatiques enregistrés, récemment, par les wilayas de Bechar et Nâama, qui retenir les valeurs de solidarité et la cohésion entre les Algériens", ajoutant que l'opération se poursuit, sachant qu'une caravane de solidarité similaire se dirigera, dans les prochains jours, vers les wilayas de Bechar et Nâama.

Adrar : départ d'une caravane de solidarité avec les sinistrés des inondations de Béchar et Naâma

Une caravane de solidarité avec les sinistrés des inondations ayant touché dernièrement les wilayas de Béchar et Naâma s'est ébranlée samedi de la wilaya d'Adrar, à-on constater.

La caravane, dont le coup d'envoi a été donné par le wali d'Adrar, Larbi Bahloul, est composée de camions de gros tonnage acheminant des denrées alimentaires, articles de literie, produits parapharmaceutiques et d'autres aides de différente nature, collectés sous la tutelle des services de la wilaya et la contribution de la direction locale de la Solidarité et l'Action sociale (DASS).