Le groupe "Sonelgaz" a annoncé, samedi dans un communiqué, avoir procédé à l'exportation d'équipements électriques importants vers l'Irak, soulignant avoir réussi à relancer des partenariats commerciaux importants sur les plans local et international.

La cérémonie de l'opération d'exportation est prévue, samedi au niveau de l'usine de la société General Electric Algeria Turbines "GEAT" à Batna, une société par actions entre Sonelgaz et l'opérateur américain General Electric (GE), grâce à laquelle une importante cargaison d'équipements électriques est exportée vers la société irakienne "Taurus Arm For Power Generation, Oil Trading and Transportation Ltd", précise le communiqué.

Il s'agit de l'exportation d'un générateur pour turbines à gaz de types "H53" et "H50" d'une puissance de 300 mégawatts en sus des accessoires, ajoute la même source.

Cette opération s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des instructions des hautes autorités du pays visant à sortir progressivement de la dépendance aux hydrocarbures, à travers la diversification des activités économiques et commerciales et la valorisation du produit national, note le communiqué.

Sonelgaz a affirmé poursuivre ses programmes stratégiques pour augmenter la valeur de ses exportations et soutenir le taux d'intégration nationale. Le groupe a pu, à travers ses filiales et "en un temps record", relancer des partenariats commerciaux importants aux niveaux local et international, ce qui témoigne de "son efficacité économique dans la mise en œuvre des orientations des hautes autorités du pays.

Ces opérations confirment également "la grande contribution du groupe à renforcer la chaîne de valeur dans le secteur de l'énergie, à réaliser la croissance et la prospérité et à développer les compétences locales", de même qu'elles mettent en évidence "le rôle prépondérant du groupe dans le soutien de la dynamique du développement national conformément à la vision économique adoptée par les hautes autorités du pays", conclut la même source.