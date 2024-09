Pas moins de 249 foyers situés dans des zones isolées de la commune d’Oued Chaâba (Batna), ont été raccordés, mercredi, aux réseaux de distribution de l’électricité et du gaz naturel, au cours d’une cérémonie présidée par le wali, Mohamed Benmalek.

Le nombre de foyers ayant bénéficié de l'énergie électrique, moyennant un investissement public de plus de 53 millions de dinars, s'élève à 139, dont 72 situés dans différentes zones éparses de la région de "Merfeg El Henna", les 67 autres se trouvant dans le groupement d’habitations de Lembiridi, selon les explications fournies au chef de l’exécutif local.

S’agissant du gaz naturel, il bénéficie désormais, grâce à cette opération financée à hauteur de 5,6 millions de dinars dans le cadre du programme complémentaire de développement des zones isolées, à 110 foyers du village d’El Biar, selon ces mêmes explications.

Le directeur de wilaya de l'énergie et des mines, Abdelhamid Maafa, a fait état de la proposition d’une opération nécessitant un financement estimé à 70 millions de dinars pour le raccordement de 90 habitations de différentes zones de la commune à l'énergie électrique, et de 3 autres opérations requérant un budget de plus de 89,6 millions de dinars pour le raccordement de 114 autres habitations au gaz naturel.

Le chef de l'exécutif local, qui a longuement écouté les préoccupations de la population locale, s’est engagé à y répondre en fonction des priorités et des ressources financières disponibles, avant d'inspecter les travaux de réalisation d’un forage pour l'alimentation en eau potable des habitants de la zone d’El Ghedjati, dans la même commune.