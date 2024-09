Quatre (4) terroristes activant dans la région du Sahel ont été arrêtés par les éléments de l'Armée nationale populaire (ANP), au niveau du Secteur militaire de Tamanrasset (6e Région militaire), indique jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation efficiente de renseignements, les services de sécurité de l'Armée nationale populaire ont arrêté, au niveau du Secteur militaire de Tamanrasset, en 6e Région militaire, quatre (4) terroristes activant dans la région du Sahel. Il s’agit du terroriste Sekkouni Ibrahim, alias Taklou, du terroriste Laalaoui Mohamed, alias Ouedha, du terroriste El-Aaloui Ahmed alias El-Khattab et du terroriste Terkzi Ahmada, alias Didi", précise la même source.

Dans le même sillage, "le terroriste dénommé Okba Kounta Sid Amar, alias Abou Nacer, s’est rendu aux autorités militaires du Secteur opérationnel de Bordj-Badji Mokhtar, en sa possession un (01) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, deux (02) chargeurs de munitions garnis et un (01) appareil de communication radio".

Ces opérations "réitèrent, encore une fois, l'efficacité de l'approche adoptée par l'Armée nationale populaire et les efforts consentis par nos Forces armées sur le terrain afin de venir à bout des résidus du terrorisme dans notre pays et asseoir la sécurité et la quiétude à travers l'ensemble du territoire national", ajoute le communiqué du MDN.