Le président de la Commission des Transports et des Télécommunications à l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Mohamed Anouar Bouchouit a présidé la séance du soir de la première journée de la 10e Conférence mondiale des jeunes parlementaires, abritée à Erevan (Arménie), indique jeudi un communiqué de l'Assemblée.

Les travaux de cette séance ont été consacrés au débat du thème de "l'impact des crises sur les droits socioéconomiques des jeunes", où les participants ont abordé les effets dévastateurs des crises mondiales sur l'éducation et l'emploi des jeunes, dont les guerres, les récessions économiques, les pandémies et le changement climatique. Les participants à la séance ont également évoqué "les mesures législatives, politiques, financières et de contrôle que les jeunes parlementaires peuvent prendre pour défendre l'enseignement et l'emploi des jeunes, notamment en période de crise".

A noter qu'une délégation de l'APN, conduite par M. Mohamed Anouar Bouchouit, également membre du conseil du forum des jeunes et membre du bureau de la Commission permanente de la Sécurité et de la Paix internationales à l'Union interparlementaire (UIP), prend part, du 12 au 15 septembre, aux travaux de cette Conférence, abritée à Erevan (Arménie). Organisée conjointement par l'UIP et l'Assemblée nationale de l'Arménie, cette conférence est placée sous le thème "Préserver en toute circonstance l'éducation et l'emploi", conclut le communiqué.

La députée Fatma Bida appelle depuis l'Arménie à mettre fin aux souffrances des enfants de Ghaza

La membre de l'Assemblée populaire nationale (APN), Fatma Bida a appelé, depuis Erevan, capitale de l'Arménie, à mettre fin aux souffrances des enfants de Ghaza, privés de leur droit à l'éducation et en proie à l'agression brutale menée par les forces d'occupation sioniste, a indiqué, vendredi, un communiqué de l'Assemblée.

Lors de sa participation aux travaux de la 10e Conférence mondiale des jeunes parlementaires de l'Union interparlementaire (UIP), Mme Bida a mis l'accent sur "les souffrances des enfants de Ghaza privés de leur droit à l'éducation et aux soins de santé indispensables, en raison des conditions dangereuses et difficiles dans lesquelles ils vivent, du fait de l'agression brutale menée par l'entité sioniste contre le peuple palestinien dans les territoires occupés", a précisé la même source. La députée a rappelé que les enfants déplacés de Palestine, de Syrie et du Yémen souffrent également "d'une situation extrêmement complexe", mettant en garde contre "ses effets désastreux sur leur personnalité et leur avenir".

Voilà pourquoi, a-t-elle dit, il est nécessaire de "se débarrasser des restrictions de certaines puissances qui compromettent les efforts de paix et entravent, par leurs politiques, le droit de ces enfants à l'éducation et aux soins de santé", lit-on dans le communiqué.

L'Algérie présente son expérience en matière de prise en charge des jeunes (Conseil de la nation)

Les représentants du Conseil de la nation ont présenté, jeudi, à l’ouverture des travaux de la 10e Conférence mondiale des jeunes parlementaires, organisée par l'Union interparlementaire (UIP), à Erevan (Arménie), les efforts et l’expérience de l’Algérie en matière de prise en charge et d’accompagnement des jeunes, a indiqué un communiqué de la Chambre basse du Parlement.

S’exprimant lors d'un débat ouvert à l'occasion, le membre du Conseil de la nation, M. Issam Nechma a affirmé que "l’Algérie s'emploie à relever les défis à travers des programmes et stratégies nationaux", faisant savoir que "l’Etat s’engage à créer 450.000 emplois pour les cinq (5) prochaines années , à travers de 9000 projets d’investissement visant à diversifier l’économie et à s'affranchir de la dépendance aux hydrocarbures".

"Ces efforts visent à développer les secteurs de la technologie, de la manufacture et des énergies renouvelables", a ajouté M. Nechma, soulignant que le Gouvernement algérien avait institué, en 2020, une allocation chômage, dont bénéficient plus de 1.7 million de jeunes".

S’agissant du secteur de la formation et de l’accompagnement professionnel, l’intervenant a fait savoir que "plus de 500.000 jeunes ont été formés à travers plus 1300 centre de formation professionnelle, lesquels ont acquis des compétences qui répondent aux exigences du marché de l’emploi", affirmant que l’Algérie demeure attaché aux objectifs de développement durable (ODD) à l’horizon 2030 , notamment le 4e objectif : garantir l’accès à toutes et à tous à une éducation équitable, gratuite et de qualité, et le 8e objectif : promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et travail décent pour tous.

Par ailleurs, M. Nechma a évoqué "les défis sans précédent auxquels cette catégorie fait face dans le monde en raison de crises mondiales à l'instar des pandémies, de la récession économique et des conflits chroniques", soulignant que "la tragédie que vit Ghaza est sans doute la plus injuste de notre époque".

Il a, en outre, appelé à "l'impératif d'agir incessamment en ce qui concerne la souffrance des jeunes en Palestine, au Sahara occidental et dans d'autres régions de conflit, tout en s'acquittant de leur devoir en tant que parlementaires, en faveur de la justice et de la paix pour tous". Les travaux de la 10e Conférence mondiale des jeunes parlementaires de l'UIP, organisée du 12 au 14 septembre, avaient été ouverts plus tôt dans la journée, avec la participation d'une délégation parlementaire conjointe entre les deux chambres.

Lors de cette rencontre, le Conseil de la nation sera représenté par les deux membres Hamza Bouhafs et Issam Nechma.

Des jeunes parlementaires représentant plus de 60 parlements membres de l'UIP seront présents à cette Conférence, selon la même source.

A noter que cette Conférence annuelle constitue "une plateforme mondiale unique au profit des jeunes parlementaires de moins de 45 ans afin de communiquer, d'échanger leurs expertises et de se soutenir mutuellement".