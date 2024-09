Des partis politiques, des organisations et des syndicats, ont félicité, mercredi, M. Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion de sa réélection pour un deuxième mandat présidentiel, soulignant que les résultats de cette échéance présidentielle traduisaient les aspirations du peuple et ancraient les valeurs de la démocratie.

A cet égard, le parti du Front de la bonne gouvernance (FBG), a affiché sa satisfaction quant au succès de la présidentielle du 7 septembre, qui a été "couronnée par la victoire du candidat du consensus national, M. Abdelmadjid Tebboune, avec une majorité absolue en vue d'une Algérie triomphante", ce qui lui permettra, a-t-il ajouté, de gérer "la politique intérieure basée sur la valorisation des acquis et la poursuite des réformes, outre, le renforcement de la politique étrangère qui repose sur la liberté du choix et la décision souveraine".

La même formation politique a estimé que la présidentielle du 7 septembre constituait "une victoire pour l'Algérie, reflétant les aspirations du peuple et de la classe politique et associative, à ancrer la préservation de l'unité de la nation et à renforcer l'Etat (...) pour pouvoir soutenir les cause légitimes à travers le monde".

Le Mouvement de l’Entente nationale, a, de son coté, exprimé sa fierté quant à la réussite de l’échéance électorale, la qualifiant "d'acquis précieux pour le processus démocratique du pays, et de jalon pivot dans le parcours de l'Algérie triomphante".

Les Scouts musulmans algériens (SMA) ont, pour leur part, affirmé que l’élection présidentielle avait constitué "une étape nationale importante pour la consécration des valeurs de la démocratie et de la volonté populaire (...)", tout en se disant confiant quant à la capacité du président de la République à poursuivre le processus des réformes et de développement, engagé depuis 2019, en vue de concrétiser les aspirations du peuple algérien, à savoir l'édification d'une Algérie forte et prospère.

Par ailleurs, le Mouvement dynamique des Algériens de France (Moudaf), a indiqué que la présidentielle témoignait de "la maturité du peuple algérien en termes de pratique démocratique, ce qui renforce les points forts de la nation algérienne".

Le mouvement a ajouté que le peuple algérien, en renouvelant sa confiance en M. Abdelmadjid Tebboune, a clairement exprimé sa volonté de "poursuivre le grand projet de l'Algérie 2024/2030", soulignant "la disponibilité de la communauté nationale établie à l'étranger à contribuer à ce projet qui va mener vers une Algérie victorieuse".

De son côté, l’Organisation nationale de solidarité associative a indiqué que le renouvellement de la confiance du peuple algérien en la personne du président de la République était "un choix responsable et historique d'un peuple grand et mature, ayant exprimé souverainement ses aspirations à une Algérie nouvelle stable et prospère ". Pour le Syndicat national autonome des personnels de l'administration publique (SNAPAP), l'élection présidentielle est un "moment décisif et historique dans l'édification d'une Algérie nouvelle, victorieuse, et prospère, grâce à la politique clairvoyante du président de la République".

Le SNAPAP a également indiqué que la confiance renouvelée par le peuple algérien en son président "confirme une fois de plus les aspirations de la nation algérienne à une direction qui tient compte des revendications et des conditions du peuple, ainsi que pour consolider les fondements de la démocratie".