Onze (11) écoles primaires de la wilaya d’Oran ont bénéficié de l’opération d’équipement en tablettes numériques, dans le cadre du programme de l’école numérique, et ce pour la rentrée scolaire 2024-2025, a-t-on appris, jeudi, de la direction locale de l’Education.

L’opération d’équipement des écoles primaires en tablettes numériques, lancée par le ministère de l’Education nationale, comprend, comme troisième étape, plus de 30 classes dans 11 écoles primaires et les classes de 3ème, 4ème et 5ème années, qui devront en bénéficier, a indiqué à l’APS M. Abdelkader Oubelaïd, soulignant que l’opération, qui sera généralisée, a déjà touché 38 établissements de différents paliers.

Des ingénieurs en informatique suivent l’opération de près au niveau de la direction de l'Education, afin d’accompagner les établissements dans les volets techniques et de maintenance, a ajouté la même source.

D'autre part, 302 écoles primaires ont été rénovées dans les différentes communes d’Oran, principalement des travaux de plomberie, d'aménagement des cours ainsi que l'entretien et la rénovation des chauffages, ce qui contribuera à la bonne prise en charge de toutes les déficiences enregistrées dans les écoles primaires et l'amélioration des conditions d'études des élèves.

Cette opération a également permis la réalisation de 61 terrains d'éducation physique, le réaménagement de cinq salles de classe en cantines scolaires, ainsi que l'acquisition de divers équipements scolaires, tels que des ordinateurs et des équipements pour les cantines scolaires, entre autres, selon le même responsable.