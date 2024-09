Au total, 236 villages isolés ont été connectés au réseau de l'Internet depuis le début de l'année 2024 dans différentes communes rurales de la wilaya de Bordj Bou Arreridj, a indiqué, jeudi, le directeur de la Poste et des Técommunications, Khalil Sahki.

Cette opération s'inscrit dans le cadre d’un programme arrêté par la direction du secteur visant la prise en charge des zones rurales dans divers domaines, notamment l'amélioration du service de l’internet, le raccordement des villages à la technologie 4G et à la fibre optique, a précisé le même responsable.

Il a indiqué, dans ce contexte, que quatre (4) villages ont été dotés de la technologie de la fibre optique, à l'instar de Bouabdallah, dans la commune d'El Achir et de M’souda (Mansourah), tandis que 102 autres villages ruraux isolés, dont Ain El Mokh, dans la commune de Khelil et Ouled Chebil (Bendaoud) ont bénéficié de la connexion au réseau téléphonique et à l'internet.

Au total, ce ne sont pas moins de 130 zones reculées de la wilaya de Bordj Bou Arreridj qui ont été connectées à la technologie 4G, parmi lesquelles les villages d'El Fedj, dans la commune d'El Euch (extrême-sud de la wilaya), d’El Abiar (Herraza), d'Ourir et de Taouermit, connus pour leur relief accidenté dans la commune montagneuse de Djaâfra, a encore fait savoir la même source.

D'autre part, selon M. Sahki, le remplacement des anciens réseaux internet en cuivre par la fibre optique se poursuit à travers plusieurs communes, ce qui augmentera notablement le débit.