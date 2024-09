La pièce "Cassette", du Théâtre régional Mahmoud-Triki de Guelma, qui représentera l'Algérie à la 14ème édition du Festival international du théâtre d'Alexandrie, en Egypte (20-26 septembre), "se propose de présenter une nouvelle vision jeune de la pièce +Le voyage de Handala, de l'inattention à la vigilance+, du défunt dramaturge syrien Saâdallah Wannous", a indiqué, jeudi, le metteur en scène de cette œuvre.

S’exprimant en conférence de presse, à la maison de la culture Abdelmajid-Chafaï de Guelma, pour informer des dernières dispositions prises en vue du départ de la délégation théâtrale en Egypte, le jeune metteur en scène, Fakhreddine Lounis a précisé que les péripéties de la pièce, adaptée de l’œuvre de Wannous, s’articulent autour du personnage d'El Hadi, qui vit dans une société à laquelle il ne peut s'adapter, et qui finit en prison sans trop savoir pourquoi.

Après sa libération, il se consacre corps et âme à la découverte des raisons de son incarcération.

Fakhreddine Lounis a ajouté que la nouvelle approche adoptée pour cette production, réalisée en 2023 et sélectionnée pour participer au Festival international d'Alexandrie parmi 205 productions dans le monde, représente "un grand défi" pour lui-même, pour l'équipe technique et pour les acteurs de la pièce, "au regard des nombreux traitements artistiques antérieurs de cette pièce depuis qu’elle a été écrite, en 1978, par le syrien Saâdallah Wannous (1941-1997), et ce, dans plusieurs pays arabes".

Le jeune metteur en scène, diplômé de l’Institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel (ISMAS) de Bordj El Kiffan (Alger), a déclaré, au cours de sa conférence de presse, "avoir intégré de nombreux aspects esthétiques et artistiques pour faire de ce spectacle, distribué par sept comédiens de Guelma, un spectacle +jeune par excellence+ en incluant de la musique rap dans plusieurs scènes et en délivrant, dans le même temps, un message de soutien à la cause palestinienne".

De son côté, l’artiste de théâtre Moufida Addas, qui dirigera la délégation du TRG en Egypte, a affirmé, dans une déclaration à l’APS, que toutes les dispositions nécessaires ont été prises en prévision du voyage à Alexandrie, le 18 septembre.

Elle a également évoqué les "facilités" et le "grand soutien" des autorités publiques à l'équipe de la pièce, citant, à cet égard, le ministère de la Culture et des Arts et la wilaya de Guelma, ainsi que les sponsors qui ont contribué à la prise en charge des aspects matériels du spectacle et du transport de la délégation.