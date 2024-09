Des "hommes armés" ont tué jeudi "des civils" lors d'une attaque dans la province de Daikundi, dans le centre de l'Afghanistan, a indiqué à la presse le porte-parole du ministère de l'Intérieur Abdul Matin Qani.

"Des hommes armés non identifiés ont tiré et tué des civils", a-t-il dit, affirmant que plus de détails seraient annoncés par la suite.

Une source locale, qui s'exprimait sous le couvert de l'anonymat, a affirmé à la presse que l'attaque avait fait "14 morts et quatre blessés".

Le média afghan Tolo news a également fait état de 14 morts et quatre blessés, citant des sources locales.