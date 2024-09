Au moins six Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés, vendredi, dans des bombardements de l'armée sioniste dans le centre et le sud de la bande de Ghaza, soumise à une agression génocidaire depuis 343 jours, a rapporté l'agence de presse Wafa.

Les corps de cinq martyrs ont été récupérés suite à un bombardement d'artillerie de l'armée sioniste ayant visé une maison dans la banlieue de la ville de Rafah, au sud de la bande de Ghaza, souligne Wafa, relevant que les victimes ont été transférés à l'hôpital Nasser de la ville voisine de Khan Younes.

Dans le centre de la bande de Ghaza, un Palestinien est tombé en martyr et d'autres ont été blessés dans un bombardement de l'armée sioniste ayant ciblé une maison dans le camp de Nuseirat, ajoute la même source.

Les forces d'occupation sionistes poursuivent leur agression contre la bande de Ghaza, par voies terrestre, maritime et aérienne, depuis le 7 octobre 2023, faisant 41.118 martyrs, dont une majorité de femmes et d'enfants, et 95.125 blessés, tandis que des milliers de victimes se trouvent toujours sous les décombres.

L'ONU révèle une grave crise économique en raison de la guerre sioniste à Ghaza

La Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) a révélé une grave crise économique en Palestine occupée, avec un effondrement du PIB par habitant, une pauvreté généralisée et la montée en flèche du chômage.

Dans son dernier rapport sur l'état de l'économie palestinienne, publié jeudi, la CNUCED détaille "l'ampleur stupéfiante de la dévastation économique" qui a frappé la Palestine à la suite de la guerre sioniste. Le rapport souligne "le déclin sans précédent" de l'activité économique, dépassant de loin l'impact de toutes les attaques précédentes en 2008, 2012, 2014 et 2021.

"Les pressions inflationnistes, combinées à la montée en flèche du chômage et à l'effondrement des revenus, ont dramatiquement appauvri les ménages palestiniens", a souligné l’agence onusienne basée à Genève.

L’effondrement économique se manifeste par une chute vertigineuse de 81 % du produit intérieur brut (PIB) de Ghaza au cours du dernier trimestre 2023, entraînant une contraction de 22 % sur l'ensemble de l'année. A la mi-2024, l'économie de Ghaza est tombée à moins d'un sixième de son niveau de 2022.

Dans le même temps, la Cisjordanie occupée a connu un déclin économique aussi rapide qu’alarmant. Le rapport met en évidence des facteurs tels que "l'expansion des colonies, la confiscation de terres, la démolition de structures palestiniennes et l'augmentation de la violence par les colons, facteurs qui ont gravement affecté les activités économiques".

Ces perturbations ont affecté divers secteurs économiques comme le commerce, le tourisme et les transports. En conséquence, 80 % des entreprises de la vieille ville d'El Qods-Est ont partiellement ou totalement cessé leurs activités.

Ghaza: les attaques sionistes visant les écoles de l'UNRWA ont fait plus de 500 martyrs

Plus de 500 Palestiniens sont morts en martyrs dans les attaques sionistes contre des écoles appartenant à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) à Ghaza depuis le 7 octobre 2023.

Selon un communiqué de l'UNRWA, "190 installations ou centres appartenant à l'UNRWA ont été partiellement ou totalement détruits par les attaques" sionistes.

Le directeur adjoint du bureau des médias de l'UNRWA à Ghaza, Inas Hamdan, cité par des médias, a déclaré que ce chiffre est "choquant".

Hamdan a noté qu'"au moins 563 personnes sont mortes et 1 790 personnes ont été blessées lors des attaques contre les écoles de l'UNRWA" depuis le début de l'agression sioniste.

Déclarant que 220 membres du personnel de l'UNRWA qui ont fourni une aide sanitaire et alimentaire aux personnes déplacées à la suite des attaques sionistes ont été tués jusqu'à présent, Hamdan a averti que "la situation humanitaire à Ghaza s'aggraverait si l'environnement sûr nécessaire à la poursuite du travail de l'UNRWA n'était pas assuré".

Dans la déclaration faite par la Défense civile de la bande de Ghaza, il a été indiqué que "18 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées et 18 autres blessées lors de l'attaque contre l'école Al-Jauni" de Nusseirat, dans le centre de Ghaza.

Parmi les victimes se trouvaient six membres du personnel de l'UNRWA.

Il s'agit de la cinquième attaque menée par l'armée sioniste contre la même école.

Agression sioniste : la situation humanitaire à Ghaza est catastrophique (ONG)

Le secrétaire général de Médecins sans frontières (MSF), Christopher Lockyear, a qualifié vendredi la situation humanitaire et sanitaire dans la bande de Ghaza, en proie à une sauvage agression sioniste, de "catastrophique".

"Il n'y a aucune sécurité ni sûreté pour les travailleurs du secteur de la santé dans l'exercice de leurs fonctions", a déploré Christopher Lockyear dans un communiqué relayé par l'agence de presse Wafa.

Le secrétaire général de MSF a souligné que l'entité sioniste utilise l'aide humanitaire comme "un outil de propagande politique" et ne permet pas aux fournitures essentielles d'entrer dans la bande de Ghaza.

Il a, en outre, indiqué que le droit international humanitaire garantit l'acheminement de l'aide et la protection des travailleurs de la santé ainsi que celle des travailleurs humanitaires, mais que ces protections ne sont pas respectées.

Agression sioniste contre Ghaza: 18.000 enfants palestiniens sont sans protection (ONU)

Le coordinateur spécial adjoint de l'ONU pour le processus de paix au Moyen-Orient, Mohannad Hadi, a déclaré que jusqu'à 18.000 enfants sont orphelins et sans protection dans l'enclave palestinienne de Ghaza, ravagée par 11 mois d'agression sioniste.

S'exprimant jeudi lors d'un point de presse dans les bureaux du Centre régional d'information des Nations unies pour l'Europe occidentale (UNRIC), à Bruxelles, Hadi a indiqué: "Entre 17.000 et 18.000 enfants non accompagnés, garçons et filles, errent dans les rues de Ghaza sans aucune protection et sans aucun membre de leur famille".

"De l’eau propre, un simple café ou un petit-déjeuner : ces choses ordinaires sont devenues des rêves pour la population palestinienne de Ghaza après 11 mois de guerre", a déclaré Hadi.

Le coordinateur spécial a également évoqué "le sentiment de désespoir et d’attente sans but auquel la population est confrontée à Ghaza, sans savoir si l’on sera encore en vie à la fin de la journée".

Hadi s'est rendu à Bruxelles pour "expliquer l’agonie de la population et s’assurer que nous continuons à recevoir le soutien politique et financier" des Etats membres de l’UE, ainsi que "le soutien nécessaire pour que nous puissions faire notre travail".

"Lorsque les Nations unies tentent de mettre en œuvre l’agenda et la Charte des Nations unies, elles ont besoin du soutien de Bruxelles et des Etats membres de l’UE. Nous sommes l’espoir des habitants de Ghaza", a dit le responsable onusien.

Ce dernier a estimé que tout espoir n’est pas perdu, comme l’a montré la récente campagne de vaccination contre la poliomyélite. "Il y a eu des cessez-le-feu localisés pour nous permettre de faire notre travail".

En ce qui concerne la Cisjordanie occupée, M. Hadi a comparé la situation à "une cocotte-minute vieille de plus d’un demi-siècle. Lorsqu’elle explosera, la situation de la Cisjordanie pourrait être pire que celle de Ghaza".

Vote de l'Assemblée générale de l'ONU la semaine prochaine sur l'occupation sioniste

L'Assemblée générale de l'ONU se réunira à partir de mardi pour examiner une proposition de résolution palestinienne donnant suite à l'opinion de la Cour internationale de Justice qui a jugé "illégale" l'occupation par l'entité Sioniste de territoires palestiniens.

En juillet, répondant à une demande d'avis consultatif de l'Assemblée générale, la CIJ, se penchant sur l'occupation sioniste depuis 1967, a estimé que "la présence continue de l'entité Sioniste dans le Territoire palestinien occupé est illicite" et que l'entité Sioniste est "dans l'obligation (d'y) mettre fin (...) dans les plus brefs délais".

Rebondissant sur cet avis, les pays arabes ont réclamé une nouvelle convocation de l'Assemblée générale, programmée le 17 septembre, à l'issue de laquelle devrait être mise aux voix une proposition de résolution, mardi ou plus probablement mercredi selon le nombre de pays réclamant la parole.

Le dernier projet de texte "exige que l'entité Sioniste cesse sans délai la présence illégale" des territoires palestiniens et que ce soit fait "dans les douze mois suivant l'adoption de cette résolution". Le premier projet de texte donnait seulement six mois.

Le projet de résolution "exige" également le retrait des forces sionistes des territoires palestiniens, l'arrêt des nouvelles colonies, la restitution des terres et propriétés saisies, ou encore la possibilité de retour des Palestiniens déplacés.

Pendant la guerre de juin 1967, l'entité sioniste s'est emparé de la Cisjordanie (y compris El Qods-Est) alors annexée par la Jordanie, de la bande de Ghaza, alors sous administration militaire égyptienne, ainsi que du Sinaï égyptien et de la majeure partie du plateau du Golan syrien.

L'entité sioniste a ensuite commencé à occuper les 70.000 kilomètres carrés de territoires arabes saisis, une occupation plus tard qualifiée d'illégale par les Nations unies. L'ONU considère les territoires palestiniens (Ghaza, Cisjordanie, El Qods-Est) comme une seule entité, un territoire occupé.

"Quand vous voterez à l'Assemblée générale, rappelez-vous ceux qui ont été tués et ceux qui n'ont survécu que pour endurer des tourments qu'aucun être humain ne devrait endurer", a déclaré il y a quelques jours l'ambassadeur palestinien Riyad Mansour. "Nous vous implorons: ne faites pas le mauvais choix".

Le projet de résolution appelle également à la mise en place d'un "mécanisme international de réparation de tous les dommages, pertes ou blessures résultant des actes arbitraires de l'entité sioniste dans le Territoire palestinien occupé".