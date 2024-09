L'indice des prix de gros aux Etats-Unis, qui mesure l'inflation côté producteurs, a montré une évolution contrastée en août, enregistrant une importante baisse sur un an, mais un rebond de la mesure sous-jacente.

Les prix de gros ont progressé de 1,7% sur un an en août, contre 2,1% en juillet, selon l'indice des prix à la production PPI publié mercredi par le département américain du Commerce.

Sur un mois, la hausse est de 0,2%, comme en juillet, et conformément aux attentes.

Mais sans prendre en compte les prix de l'alimentation et de l'énergie, plus volatils, l'indice PPI sous-jacent repart à la hausse, à 3,3% sur un an contre 3,2% en juillet.

Malgré ce rebond, des experts estiment que l'économie américaine assiste à une nouvelle hausse de l'inflation, y voyant plutôt "un chemin semé d'embûches vers 2%", qui est le niveau d'inflation considéré comme sain pour l'économie.

Selon ces économistes, le ralentissement de l'économie et du marché du travail devraient atténuer les pressions sur les prix à l'avenir.

L'indice CPI de l'inflation - sur lequel sont indexées les retraites - a été publié mercredi, et a montré une évolution comparable: il est tombée à 2,5% sur un an contre 2,9% en juillet, soit son plus bas niveau depuis février 2021.

Mais l'inflation sous-jacente a rebondi sur un mois, à 0,3% contre 0,2%, et reste stable sur un an, à 3,2%, a indiqué le département du Travail.

La banque centrale américaine (Fed), qui doit maintenir des prix stables et assurer les conditions du plein emploi, se réunit mardi et mercredi, et devrait commencer à commencer à abaisser ses taux. Elle les avait relevés pour lutter contre l'inflation en ralentissant l'activité économique.

Sa mesure d'inflation privilégiée, qu'elle veut ramener à 2%, est l'indice PCE, qui sera publié plus tard dans le mois. Il est resté stable en juillet, à 2,5% sur un an.