La Banque nationale d'Algérie (BNA) a procédé, jeudi, à l'ouverture d'une nouvelle agence dédiée exclusivement à la finance islamique, indique un communiqué de la banque.

L'agence "Médéa 1281", située à la route d'Alger, Cité 20 août, Bloc A, N01, est dotée de "l'ensemble des commodités et des moyens techniques et humains nécessaires à son fonctionnement", souligne le communiqué, ce qui permet de "réserver un accueil et des prestations de qualité aux clients de la banque".

Avec l'inauguration de cette nouvelle agence, le réseau de la finance islamique de la BNA compte désormais 14 agences dédiées et 107 guichets, portant le total des représentations a 121.

En quête d'extension de son réseau de finance islamique, la BNA rappelle dans son communiqué que l'ouverture de cette nouvelle structure confirme son "engagement à faire de cette finance et de son réseau un levier de rapprochement de sa clientèle, toutes catégories confondues".

Cette action s'inscrit, selon la même source, dans un objectif plus large et plus stratégique, à savoir "l'accélération de la bancarisation et de l'inclusion financière, conformément aux orientations des plus hautes autorités du pays".