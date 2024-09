La Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS), a rappelé, jeudi dans un communiqué, que le denier délai de paiement des cotisations annuelles des agriculteurs affiliés était fixé au 30 septembre 2024.

La CASNOS invite tous les agriculteurs affiliés à "se rapprocher de ses services pour s'acquitter des cotisations annuelles et partant, éviter les pénalités de retard et bénéficier de la couverture sociale et des différentes prestations telles que l'assurance maladie et la retraite", précise le communiqué.

Les intéressés peuvent régulariser leur situation via le service e-paiement sur la plateforme numérique "DAMANCOM.CASNOS.DZ", note le communiqué qui a ajouté qu'en cas de difficultés financières pour les concernés, ces derniers peuvent bénéficier des facilités exceptionnelles accordées par la Caisse en demandant le paiement échelonné.