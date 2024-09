Une station de traitement des lixiviats a été mise en service au niveau du Centre d'enfouissement technique (CET) de Tissemsilt, a-t-on appris jeudi du directeur intérimaire de l'Environnement de la wilaya, Djilali Berber.

M. Berber a indiqué que la réalisation de la station a été financée par le ministère de tutelle dans le cadre des projets centralisés, précisant qu'une enveloppe budgétaire estimée à plus de 190 millions de dinars a été débloquée.

Le responsable a ajouté que la station est composée de deux bassins d'une capacité respective de 300 mètres cubes et 600 mètres cubes, d'un laboratoire d'analyse, d'une pompe, d'un groupe électrogène, en plus d'un magasin de stockage des produits chimiques.

M. Berber a fait savoir que la station permettra d'empêcher l'infiltration du liquide provenant des déchets ménagers dans les eaux souterraines et de protéger la santé publique et l'environnement, expliquant que les eaux récupérées du traitement des lixiviats peuvent être destinées à l'irrigation des périmètres agricoles, l'arrosage des plantes et le nettoyage des équipements entre autres.

Le responsable à la direction de l'Environnement a, par ailleurs, signalé qu'une enveloppe financière de plus de 500 millions de dinars a été allouée par le Fonds nationale de l'environnement et du littoral, relevant de la tutelle du ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables, destinée à l'éradication des décharges sauvages et leur remplacement par des décharges publiques contrôlées prévues au niveau des communes de Tissemsilt-ville, Boucaïd, Lazharia et Larabâa.