Le secteur de l'Education nationale sera renforcé, lors de la prochaine rentrée scolaire (2024-2025), par neuf nouvelles infrastructures scolaires, a annoncé jeudi le wali, Farid Mohammedi.

Le premier responsable de l'exécutif local a indiqué, lors d'une rencontre avec la presse consacrée aux préparatifs inhérentes à la prochaine rentrée des classes, qu'il s'agit de trois groupements scolaires implantés dans les communes de Mascara, Tighenif et Oggaz, trois collèges d'enseignement moyen (CEM) de 700 places pédagogiques chacun, réalisés dans les communes de Hachem, Sedjerara et Tighenif, ainsi que de trois lycées de 1.000 places pédagogiques, situés dans les communes de Sedjerara, Mascara et Oued Taria.

M. Mohammedi a indiqué que les nouvelles infrastructures, dont les travaux ont été totalement achevés, sont en phase d'équipement pour leur mise en service au début de l'année scolaire.

Le wali a fait part également de la réception de près de 250 classes d'extension, tous paliers d'enseignement confondus, précisant qu'"elles sont prêtes à accueillir les élèves dès la rentrée".

De plus, la même source a fait état de l'ouverture de 17 cantines scolaires devant assurer une moyenne de 200 à 300 repas chauds par jour aux élèves du palier d'enseignement primaire.

13 autres nouvelles infrastructures, dont cinq groupements scolaires, six CEM et deux lycées, dont les travaux de réalisation affichent "un taux d'avancement appréciable", seront réceptionnées avant la fin de l'année, a indiqué le responsable, signalant le lancement, dans les prochaines semaines, des travaux de réalisation de demi-pensions (200 repas) au niveau de deux CEM, situés dans les communes de Aouf et Oued- El Abtal.

Par ailleurs, M. Mohammedi a déclaré que les autorités locales ont mis en œuvre, conjointement avec les communes et la direction de l'Education, toutes les mesures relatives à la prochaine rentrée scolaire, dont celles ayant ciblé l'entretien et l'aménagement de l'ensemble des établissements, l'installation d'équipements de chauffage dans près de 480 écoles primaires, dont 137 son situées au niveau des zones rurales.