Les chantiers de neuf (9) centres de proximité de stockage des céréales ont été lancés dans la wilaya de Timimoun, dans le but d'accroitre les capacités d'emmagasinage des moissons céréalières dans la région, a-t-on appris jeudi auprès des services de la wilaya

Projetées au niveau des périmètres agricoles à vocation céréalière, ces structures sont réparties entre la région d'Afrane (2), Ougrout (2), Amguiden (3) et Tinerkouk (2), offrent chacune une capacité de 50.000 tonnes de céréales, a déclaré la directrice des Equipements publics (partie chargée de l'opération), Samia Bouzina M'hamedi.

L'opération s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale visant la réalisation de 350 structures de proximité similaires pour accroitre les capacités de stockage des céréales, dans une perspective d'atteindre la sécurité alimentaire, a affirmé, pour sa part, le directeur des Services agricoles (DSA), Tewfik Benmansour.

De son coté, le secrétaire de l'Union nationale des paysans algériens (UNPA) de la wilaya de Timimoun, Belkacem Mamou, a estimé que ces centres permettront, en plus d'accroitre les capacité de stockage, d'encourager les céréaliculteurs à étendre les superficies céréalières, et de leur épargner l'acheminement de leurs récoltes vers la wilaya d'Adrar, en attendant la création de l'antenne de Timimoun de la coopérative des céréales et légumes secs (CCLS).