Une enveloppe de 8 millions de dinars a été mise en place pour l'équipement du théâtre de plein air en cours de réalisation à Oum El-Bouaghi, a indiqué, jeudi, le directeur de la culture et des arts, Abdennour Benkharbache.

L'équipement du théâtre de plein air concerne l'éclairage et la sonorisation de la scène, en plus d'autres équipements destinés à la salle couverte et aux gradins, a précisé le même responsable. Le théâtre de plein air, dont les travaux sont achevés à 97 %, comprend des gradins pouvant accueillir 800 spectateurs, une salle couverte de 500 places et des équipements extérieurs, en l’occurrence un parking et des locaux commerciaux devant être mis à la disposition de la partie qui sera chargée de la gestion de cette structure culturelle, a-t-il ajouté.

Evoquant les projets inscrits à l’indicatif du secteur de la culture, M. Benkharbache a déclaré que la wilaya a bénéficié d'un projet d'étude en vue de la restauration et de la réhabilitation du théâtre régional de la commune d'Ain Beïda, les travaux devant être lancés "prochainement".