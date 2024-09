Le juge d'instruction près le tribunal de Bou-Saâda (M'sila) a ordonné la mise en détention provisoire de trois personnes, en l'occurrence l'ancien directeur de la Coopérative des céréales et des légumes secs (déjà emprisonné pour une autre affaire de corruption), et deux responsables d'entrepôts de la coopérative, accusés de corruption, selon un communiqué publié jeudi par le Groupement territorial de la Gendarmerie nationale de M'sila.

Le juge d'instruction a également ordonné, dans le cadre de cette affaire impliquant cinq prévenus, le placement sous contrôle judiciaire de deux agents de sécurité, ajoute le document.

Les personnes impliquées dans cette affaire, traitée par le service de recherche et d'investigation du Groupement territorial de la Gendarmerie nationale de M'sila, ont été inculpées pour "abus délibéré de fonction en violation des lois et règlements, en trafiquant de l'orge et en l'octroyant et la cédant frauduleusement à des personnes étrangères à l'agriculture", ainsi que pour "non dénonciation aux autorités compétentes de délits de corruption" et "détournement de biens et de fonds publics", conclut le communiqué.