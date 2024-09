Des pluies, parfois sous forme d'averses orageuses, accompagnées localement de chutes de grêle, sont attendues, à partir de ce vendredi après-midi sur des wilayas du sud du pays, indique un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l'Office national de météorologie.

Placé en vigilance "Orange", ce BMS concerne les wilayas d'In-Guezzam, Tamanrasset, Djanet, Illizi et le sud de Bordj Badji Mokhtar avec des quantités de pluies estimées entre 20 et 30 mm et ce, du vendredi à 14h00 jusqu'à samedi à 2h00, précise la même source.