Le Musée public national Ahmed Zabana d'Oran a élaboré un programme riche et varié comportant une série d'activités artistiques et culturelles devant s'étaler le mois de septembre en cours et octobre prochain, afin de vulgariser la culture muséale et attirer davantage de visiteurs, a-t-on appris mercredi auprès de l'établissement culturel.

Le programme, qui coïncide avec la rentrée sociale, comporte des ateliers pédagogiques destinés aux enfants, auxquels sont proposés des cours théoriques sur l'art du dessin mettant en relief des pièces artistiques de la collection muséale de cet établissement culturel, a indiqué, à l'APS, la responsable du service communication, Leïla Boutaleb.

Les ateliers, ouverts chaque mardi après-midi, portent aussi sur des cours d'initiation, destinés aux enfants, sur les techniques d'entretien, de restauration, de reconstitution et de protection des œuvres artistiques, avec des travaux pratiques devant être dispensés et supervisés par des cadres du musée, a fait observer la même source.

"Cette démarche à portée pédagogique vise à sensibiliser l'enfant sur l'importance de la préservation du patrimoine culturel national, d'une part, et à vulgariser la culture muséale auprès de cette frange de la société, d'autre part", a-t-elle expliqué.

Par ailleurs, ce mois de septembre verra la relance de l'initiative "la valise muséale", qui devra sillonner les établissements scolaires des localités éloignées de la ville d'Oran. Le programme comporte la projection d'un documentaire mettant en exergue les sections du musée, ainsi que les collections qu'il recèle mettant en relief les différentes périodes historiques du pays.

Le mois d'octobre sera marqué, quant à lui, par l'organisation d'expositions artistiques dont celle de l'artiste-peintre Hachemi Ameur, ainsi qu'aune autre proposant des œuvres de miniature devant être mise sur pied par le commissariat du Festival international de cette forme artistique prévu au mois de novembre prochain à Tlemcen, a-t-on signalé.