L'Algérie abritera, du 16 au 18 septembre, la 1ère édition du Congrès international de la santé et du tourisme médical (International health tourism congress - IHTC), avec la participation d'experts et de spécialistes de différents pays pionniers en la matière.

Animant mercredi une conférence de presse à Alger, le président de la Fédération nationale des transports et du tourisme (FNTT), Nacereddine Harek, a souligné l'importance de l'organisation de ce congrès international qui permettra d'"explorer les moyens devant ériger l'Algérie en destination, par excellence, du tourisme médical, eu égard à ses atouts, notamment naturels, en la matière".

Ce congrès "se veut une occasion pour tous les participants des différents pays, dont l'Inde, la Turquie, l'Italie, l'Egypte, la Tunisie et la Jordanie, pour échanger les expériences, les expertises et les connaissances", ce qui contribuera au développement de ce type de tourisme en Algérie, a estimé M. Harek. L'IHCT vise également à faire de l'Algérie "un pays exportateur de services médicaux", ajoute l'intervenant, relevant que cette rencontre, qui verra l'organisation d'expositions et de conférences outre des communications scientifiques, était un "projet à même de permettre l'élaboration d'une stratégie aux contours clairs dans l'objectif de développer ce domaine en exploitant les moyens disponibles".