Le Général d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire (APN), a reçu, mercredi à Alger, le Directeur Général de la société russe Rosoboronexport, M. Aleksander Mikheev, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la coopération militaire et technique algéro-russe, Monsieur le Général d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’ANP, a reçu en audience, ce mercredi 11 septembre 2024, au siège de l’Etat-Major de l’ANP, Monsieur Aleksander Mikheev, Directeur Général de la société russe Rosoboronexport", précise la même source. "Ont pris part à cette audience des Généraux-Majors et des Généraux du ministère de la Défense nationale et de l’Etat-Major de l’ANP, ainsi que les membres de la délégation russe", ajoute le communiqué.