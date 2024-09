A l'approche de la rentrée scolaire (2024-2025), les prix des fournitures scolaires connaissent une baisse notable par rapport à la saison scolaire précédente, grâce à une forte augmentation du nombre d'investisseurs locaux dans ce domaine et au passage de nombreux importateurs à la production outre les nombreux marchés de proximité qui ont contribué à assurer la disponibilité de ces articles à des prix relativement bas, a constaté l'APS dans différentes communes de la capitale.

Au marché de proximité de Rouiba, une vingtaine de marques algériennes et étrangères sont en concurrence pour exposer leurs produits, face à une grande affluence des citoyens.

Abdelslam, vendeur au stand d'une marque algérienne, affirme que "les prix cette année sont plus bas par rapport aux années précédentes, de l'avis des clients", ajoutant, tout en exposant le nouveau stylo à bille produit récemment par l'entreprise, que "les prix des stylos ont considérablement baissé, et que ce stylo est vendu à seulement 25 DA, comparé au stylo d'importation qui dépasse les 60 DA".

Comme indicateur de la baisse des prix, Firas, représentant d'une autre marque algérienne, a indiqué que la mesure est le cahier de 96 pages, qui se vendait à 90 DA et qui ne dépasse pas aujourd'hui les 75 DA. Il a également précisé que certains produits connaissent une baisse comprise entre 10 et 20% grâce à l'organisation du marché de proximité, bien que "d'autres produits enregistrent une hausse inévitable des prix".

Se disant satisfaite des prix affichés, Sihem a en outre affirmé qu'elle reviendrait en compagnie de ses deux enfants, pour acheter tous les articles car les "prix sont meilleurs que dans les magasins".

Dans la commune de Rouiba, le prix du cartable varie entre 1.500 DA et 3.200 DA sur le marché de proximité, tandis que le prix atteint les 4.800 DA au centre-ville. Quant aux stylos à bille, ils oscillent entre 25 et 25 DA sur le marché et entre 40 DA et 60 DA dans les magasins.

Un exposant sur le marché de proximité propose des crayons de coloriage produits localement à un prix exceptionnel ne dépassant pas les 80 DA pour une boîte de 12 crayons, alors qu'ils sont affichés dans les magasins d'articles d'importation à pas moins de 240 DA.

Au Palais des expositions au Club des Pins, la 3e édition de la Foire de la rentrée scolaire "Lemsid ", dont une bonne partie a été consacrée à l'exposition et à la vente d'articles scolaires, propose aux parents un bouquet diversifié de produits locaux et étrangers. L'on peut, à titre d'exemple, acquérir un stylo à bille au prix de 20 DA, selon Ahmed, représentant de la marque algérienne qui fabrique ces stylos, précisant que ce produit est entièrement fabriqué en Algérie, à l'exception de l'encre qui est importée d'Allemagne.

Dans l'un des pavillons de la Foire, Sofiane, accompagné de ses enfants pour acheter des dizaines de carnets, a assuré que les prix ont "baissé cette année", mais que cette "baisse n'a pas touché tous les articles". "J'ai dû dépenser 3.200 DA pour acheter un seul cartable, ce qui représente un prix élevé pour un fonctionnaire avec trois enfants scolarisés", a-t-il confié.

La diversité des produits à la Foire "Lemsid" offre un large choix aux parents.

A titre d'exemple, le prix des crayons de couleur varie entre 80 DA pour une boîte de 12 crayons fabriquée localement et 850 DA pour une boîte similaire fabriquée en Chine, tandis que les prix des cartables varient entre 1500 et 4800 DA. Malgré la différence de prix entre les marchés de proximité et les magasins, ces derniers enregistrent également une forte affluence des citoyens qui assurent que les prix avaient baissé par rapport à l'année dernière grâce à la hausse des produits locaux proposés. Tout visiteur des magasins d'articles scolaires à la capitale, constate une forte présence de marques algériennes par rapport aux celles importées, avec une différence de prix évidente.

Au quartier populaire El-Magharia à Bach Djerrah, Fateh, vendeur dans un magasin d'articles scolaires, a relevé la "baisse notable" des prix des cahiers et des crayons, qui représentent la majeure partie des articles dont l'élève a besoin, notant l'augmentation des prix de certains autres articles importés. Certains clients dans le même magasin se sont dits satisfaits de la baisse des prix des cahiers, espérant, d'un autre côté, voir également les prix des livres scolaires, des tabliers et des cartables baisser.

Le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations avait déjà prévu une baisse d'environ 20% des prix des fournitures scolaires, grâce à la hausse du nombre d'investisseurs locaux et au passage de 25 importateurs à la production, portant le nombre total des producteurs locaux à soixante six (66) représentant une part de 15 à 20% du marché national des fournitures scolaires, qui a connu une domination quasi total d'articles d'importation il y a quelques années, permettant ainsi de réaliser l'autosuffisance en la matière.

En outre, les marchés de proximité contribuent considérablement à assurer la disponibilité des fournitures scolaires avec des prix abordables par rapport à l'année dernière, d'où le lancement cette année de pas moins de 182 manifestations à travers les différentes communes du pays avec la participation d'environ 1.600 opérateurs économiques.