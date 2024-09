La faculté des langues étrangères de l'Université Oran 2 "Mohamed Benahmed" abritera un colloque national sur la littérature et les sciences sociales les 25 et 26 septembre, avec la participation d'enseignants et de chercheurs d’universités du pays et de l'étranger, a-t-on appris auprès de cet établissement.

Organisée par l'Unité de recherche en sciences sociales et santé de l'Université Oran 2 en collaboration avec la Faculté des langues étrangères du même établissement, cette rencontre scientifique a pour objectif de créer des passerelles de communication entre les chercheurs d’universités du pays et de l’étranger autour des deux disciplines.

Trois volets seront abordés lors de ce colloque dont "la Littérature et les sciences sociales: enjeux scientifiques et connivences intellectuelles" et "La littérature au prisme des interactions sociales et de l'imaginaire", fait-on savoir de même source.

Une quinzaine de communications traitant de la relation entre la littérature et les sciences sociales sont au programme de cette rencontre abordant, entre autres, de l’anthropologie du personnage romanesque dans le roman algérien et du cas de l'écriture de Tayeb Kennouche.

Le colloque abordera aussi les thèmes "La littérature et la sociologie au cœur des quotidiens des personnes" et "Le féminisme et la littérature maghrébine: histoire d'une révolte".