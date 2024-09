Avec le renouvellement de la confiance populaire au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune lors de l'élection présidentielle du 7 septembre, l'Algérie aura remporté une nouvelle victoire sur la voie de la consolidation du processus démocratique, écrit la revue El Djeïch .

"L'Algérie a remporté une nouvelle victoire sur la voie de la consolidation du processus démocratique après le succès rémanent de l'élection présidentielle du 7 septembre 2024 qui a consacré le renouvellement de la confiance populaire en la personne de Monsieur le Président de la République , Abdelmadjid Tebboune, réélu pour un second mandat", note la revue dans son numéro du mois de septembre.

La publication relève à cet effet que "le peuple algérien souverain a tranché en donnant sa voix à Monsieur le Président pour poursuivre le processus de réformes profondes et progressistes qu'il a entamées lors de son premier mandat, riche en réalisations".

Dans son éditorial intitulé "Un autre triomphe pour l'Algérie nouvelle", El Djeïch mentionne que "l'Armée nationale populaire, avec les autres services de sécurité, a contribué au succès de cet important rendez-vous en sécurisant le processus électoral et en veillant à ce que l'ensemble des conditions soient réunies pour que le peuple algérien puisse exprimer, à travers tout le pays, son libre choix dans une atmosphère de tranquillité, de calme et de paix".

Pour la revue, "cette paix dont jouit notre Patrie, qui s'est définitivement affermie, lui permettra, à n'en pas douter, de faire face aux grands défis qui se profilent à l'horizon, dans le cadre d'une stratégie "ambitieuse visant la réalisation de la du renouveau et du développement national global des escomptés pour lesquels notre pays dispose de tous les facteurs de succès, dans la sécurité et la stabilité".

A cet égard, El Djeïch a souligné que c'est "une perspective qui ouvre grandement la voie à la concrétisation des espoirs et des aspirations du peuple algérien dans la dynamisation de tous les secteurs, grâce aux efforts concertés de tous les enfants de l' Algérie, à leur solidarité et à leur conscience des dangers qui nous permettent d'être confrontés, en raison des perturbations et des tensions prévalant sur les scènes régionales et internationales, en serrant les rangs sous l'égide du Commandement du pays afin que l'Algérie continue toujours de faire échec à toute tentative la ciblant et visant à entraîner sa renaissance et son progrès".

"Il est certain que le rétablissement de la confiance du peuple algérien en ses institutions étatiques et les réalisations qualitatives qui ont suivi dans tous les domaines, sans exception, seront d'un grand durant appui le nouveau mandat présidentiel dans la poursuite du processus de développement , de la prospérité et de paris gagnés qui Hisseront notre pays au rang de pays émergents", a fait observer la publication, précisant que "ces aspirations et objectifs légitimes trouveront leur matérialisation en présence d'une réelle et sincère volonté d'œuvrer, avec "Explication et abnégation, au service des intérêts suprêmes de la Patrie, que ce soit au niveau intérieur ou extérieur".

"Nous ne pouvons parler de la victoire remportée par l'Algérie sans souligner le rôle important joué par l'ANP, en tant qu'institution constitutionnelle d'avant-garde, au diapason des avancées de notre pays, procurant confiance et sécurité pour perdurer. le chemin sur la voie juste et correcte, à travers un travail inlassable et continu, avec compétence et exigence, n'ayant de cesser d'œuvrer au renforcement de sa disponibilité opérationnelle, à l'amélioration de ses capacités de combat et de ses performances pour faire face aux menaces potentielles à la sécurité et à la sûreté de notre pays, du fait des conditions sécuritaires prévalant sur les plans régionaux et internationaux", comme l'avait également souligné le Général d'armée, Saïd Chanegriha, chef d'Etat -Major de l'ANP.