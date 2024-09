La boxeuse algérienne Imane Khelif, médaillée d'or aux Jeux olympiques de Paris 2024, a été désignée "Championne des droits des enfants" par le bureau de l'UNICEF en Algérie, lors d'une cérémonie organisée spécialement à cet effet, lundi à Alger.

"Cette cérémonie symbolique et conviviale a été organisée pour rendre hommage au parcours exemplaire et inspirant de la championne olympique Imane Khelif, et pour marquer son engagement constant à œuvrer en faveur de l'agenda des droits des enfants, et ce, depuis sa nomination en tant qu'ambassadrice nationale de l'UNICEF, le 31 décembre 2023", a indiqué l'Organisation dans un communiqué.

La cérémonie a été marquée par la présence d'Alejandro Alvarez, le Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies en Algérie, ainsi que plusieurs autres représentants des agences onusiennes en Algérie et leurs familles.

S'adressant directement à Imane Khelif, la représentante du bureau de l'UNICEF en Algérie, Katarina Johansson a déclaré : "Nous sommes immensément fiers de te retrouver parmi nous et de célébrer avec les collègues, la famille et les amis notre championne olympique et ambassadrice de l'UNICEF. Du fond du cœur et au nom de toute l'équipe de l'UNICEF, je te félicite pour ta victoire. Nous t'admirons pour ton incroyable talent de boxeuse, ta combativité, ta force mentale, ta persévérance et pour l'incroyable gentillesse dont tu fais preuve" a-t-elle commencé par énumérer.

"Imane, tu es un modèle, non seulement pour les enfants et les jeunes, mais aussi pour les adultes, en Algérie et dans le monde entier. Tu as montré que les rêves peuvent devenir réalité (...) nous célébrons ton titre olympique, mais aussi ton engagement envers les enfants et le mandat de l'UNICEF. Tu n'es pas seulement une championne de boxe, mais aussi une championne des droits des enfants", a-t-elle ajouté.

Pour sa part, le Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies, Alejandro Alvarez, a déclaré : "Nous sommes très fiers de vous, car vous incarnez parfaitement nos valeurs. Nous voulons aussi vous dire à quel point que nous sommes solidaires avec vous en raison de ce que vous avez traversé. Vous avez dû vous battre sur le ring pour gagner la médaille et en dehors du ring...Vous êtes un exemple pour nous tous et une formidable championne", a-t-il tenu à rappeler.

De son côté, la championne olympique algérienne a commencé par "remercier la famille de l'UNICEF" pour cet hommage. "Je dédie ma médaille aux JO de Paris à tous les enfants. J'ai conscience de la grande responsabilité que cela représente d'être ambassadrice de l'UNICEF. C'est aussi une fierté pour moi, et je suis résolue à poursuivre mon travail avec l'organisation et à être un modèle pour les enfants et les jeunes" s'est-elle engagée.