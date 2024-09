Les quatre représentants algériens dans les différentes compétitions africaines interclubs 2024-2025: le MC Alger, le CR Belouizdad, l'USM Alger et le CS Constantine comptent aborder le deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champion et de la Coupe de la Confédération de football avec la ferme détermination de se qualifier à la phase de poules, à l'occasion des matchs aller prévus ce week-end.

Ligue des champions: le MCA et le CRB, dans la peau du favori

Avec un carton plein lors du premier tour préliminaire, disputé le mois dernier, les quatre clubs algériens ont le moral au beau fixe et croient dur comme fer en leurs chances d'intégrer la phase de poules de leurs compétitions respectives, la C1 et la C3.

Un espoir d'autant plus permis qu'ils auront tous la chance de disputer les matchs retour à domicile, ce qui représente un avantage dans ce genre de compétitions, où le deuxième match est souvent considéré comme "le duel décisif pour la qualification".

L'idéal serait donc de le disputer à domicile, devant son public et sur un terrain qu'on connait bien. Ce qui sera le cas pour l'ensemble des quatre représentants algériens, à commencer par le MC Alger et le CR Belouizdad, qui seront engagés en Ligue des champions, respectivement contre l'US Monastir (Tunisie) et l'AS Douanes (Burkina Faso).

Le MCA (champion d'Algérie en titre) semble bien armé pour passer l'écueil du Stade tunisien dans un derby maghrébin entre deux formations qui renouent avec la prestigieuse compétition de la CAF après plusieurs années d'absence.

Les Vert et Rouge qui ont facilement atteint ce tour de la compétition après avoir dominé les Libériens de Watanga FC (2-0,2-0), se rendront au stade Rades avec la volonté de réussir un résultat positif avant la manche retour. Une mission dans les cordes des hommes de Patrice Beaumelle. Le match US Monastir-MC Alger prévu vendredi à 16h00 au stade Rades (Tunis) sera dirigé par l'arbitre égyptien Amine Mohamed Omar, qui sera assisté de ses compatriotes Mohamed Ahmed Abou Radjal et Ahmed Hossam Taha, avec Ahmed El Ghandour comme quatrième arbitre.

Le deuxième représentant algérien en Ligue des champions, le CRB (vice champion) croisera le fer avec la formation burkinabé de l'AS Douanes avec la ferme détermination de réussir une belle performance samedi, au stade Mamadou Konaté de Bamako (Mali).

Les hommes de Corentin Martins qui ont bien préparé cet important rendez-vous en effectuant un stage d'une semaine en Tunisie, ne devraient pas rencontrer à priori, beaucoup de difficultés pour rejoindre la phase de poules pour la cinquième saison de rang.

La rencontre AS Douanes- CRB sera officiée par l'Ougandais William Oloya, qui sera assisté de ses compatriotes Hakim Molyndwa et Brianson Musisi, avec George Olimo comme quatrième arbitre.

Coupe de la Confédération: l'USMA et le CS Constantine tout aussi ambitieux ....

Les deux représentants algériens en Coupe de la Confédération de la CAF, l'USM Alger et le CS Constantine, nourrissent les mêmes ambitions que le MCA et le CRB, d'autant que les données d'avant-match leur semblent tout-aussi favorables.

En effet, le club de Soustara et les Sanafir auront la chance de disputer leurs matchs retour à domicile, respectivement contre le Stade Tunisien et le FC Nsoatreman (Ghana), avec l'espoir de rattraper un éventuel retard et de faire la différence dans la perspective d'une qualification à la phase de poules.

L'USMA, ancien détenteur du trophée et demi-finaliste de la défunte édition, désormais dirigée par le coach tunisien Nabil Maaloul, s'est bien renforcée lors du mercato d'été avec l'arrivée de plusieurs de grands noms dans la perspective de jouer sur plusieurs fronts.

Le stage de 18 jours effectué à Tabarka (Tunisie) ponctué par plusieurs matchs amicaux a permis au staff technique de mettre en place son plan de jeu avant le premier rendez-vous africain contre le Stade Tunisien qui renoue avec la compétition africaine. La rencontre prévue samedi prochain à 19h00 au stade Hamadi Agrebi de Radès sera dirigé par l'arbitre congolais Jean Pierre Nguiene Bissila, qui sera assisté dans sa tâche par ses compatriotes Preslas Malanda et Gliffen Mabankolo, avec le Mauritanien Massa Diara comme commissaire de la rencontre. Le match "retour" aura lieu une semaine plus tard à Alger.

Le deuxième représentant algérien en Coupe de la Confédération, le CS Constantine commencera par défier la formation ghanéenne du FC Nsoatreman, le vendredi 13 septembre (16h00) à l'Accra Stadium.

Les hommes de Kheireddine Madoui tenteront de confirmer les belles dispositions affichées lors du premier tour préliminaire contre les Rwandais de Police FC (2-0, 2-1).

La manche aller s'annonce difficile pour le CSC contre des Ghanéens, certes novices dans cette compétition, mais qui ont réussi à éliminer le TP Elect Sport (Tchad) au tour précédent.

Le match sera dirigé par l'arbitre Congolais Masangune Louis Mwamba, assisté de ses compatriotes Malondi Chany Yanes et Sam Thermuel Ongania Kenzet, avec Kasho Joseph Holland-Cole de la Sierra Leone comme commissaire au match.