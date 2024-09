La JSK a engagé deux nouvelles recrues estivales, dans l'occurrence le milieu de terrain Riyad Boudebouz qui ses embaucher pour deux saison avec option et l'arrière gauche Youssef Kone signer pour une saison avec option. Ces deux joueurs, avec lesquels le manager général Karim Doudane était en contacts très avancés, ont fini par officialiser leur venue à la JSK dans la soirée de dimanche dernier. Pour Boudebouz, le deuxième round des négociations s'est finalement révélé fructueux puisque les dirigeants de la JSK et le joueur sont parvenus à un accord pour signer un contrat de deux ans.

Après une première rencontre à l'issue de laquelle les deux parties s'étaient séparées sans trouver un accord sur le plan financier, la deuxième rencontre aura été positive. Le milieu de terrain offensif Riyad Boudebouz a fait, pour sa part, des concessions suite à quoi les deux parties ont procédé à la signature du contrat. Dans la même soirée et ne voulant pas perdre de temps, Doudane a rencontré Madani pour le convaincre de signer à la JSK. Ce joueur talentueux que plusieurs clubs convoitaient depuis la fin de saison a été intéressé par l'offre de la JSK. Cela fait plusieurs jours qu'il avait donné son accord de principe au manager général Karim Doudane.

Madani a convaincu Chekal d'opter pour les Canaris

Il y a une semaine, la JSK a réussi une très bonne opération, en recrutant le gardien de mais international Madani. L'ancien pensionnaire du CSC n'a pas seulement accepté de signer pour les Canaris mais il aura été aussi pour beaucoup dans la venue de son équipier Chekal qu'il a conseillé d'opter lui aussi pour la JSK. Boudebouz a affirmé que la présence de à la JSK l'a beaucoup motivée, lui qui sait qu'il n'aura pas de difficultés à s'y adapter le plus rapidement possible.

Deux renforts de choix

Avec la venue de, du défenseur malien Youssouf Koné. Agé de 29 ans et le milieu de terrain Riyad Boudebouz ont finalisé avec 14 nouvelles recrues. Il s'agit des portiers Gaya Mrabah, les défenseurs du PAC Hamidi, Mokadem et Madani du CSC, du milieu de terrain du JS Saoura el Hamri, Sarr du Sénégal et Kanoute Mali, Chekal les attaquants, Boulya et Traoré et des deux. La signature vite fait le tour des réseaux sociaux dans la soirée de dimanche. Les supporters sont le moins qu'on puisse dire satisfaits de la salle de ces deux joueurs talentueux. Pour les observateurs, Boudebouz et Kone Youssef constituent des renforts de choix pour l'effectif de la JSK.

La direction à boucler le dossier du recrutement lundi soir par la salle de Riyad Boudebouz Remanier l'effectif à plus de 80% était l'un des objectifs de la direction.

F. Yanis

Riyad Boudebouz : «Je suis venu pour gagner des titres»

Il était 22 heures lorsque Riyad Boudebouz s'est engagé avec la JSK pour deux saisons avec option. Pisté par la direction, il y a quelques jours, le désormais ancien joueur du Boudebouz du club d'Ohod s'est dit ravi de rejoindre le club phare de Kabylie avec qui il souhaite gagner des titres.

Vous avez finalisé votre transfert à la JSK, un commentaire ?

lEffectivement, j'ai finalisé mon transfert à la JSK. Je fais désormais partie de l'effectif kabyle et j'en suis honoré. Je viens de rejoindre l'une des meilleures équipes en Algérie. Je suis très content.

Comment se déroulent les négociations ?

Les négociations se déroulent tellement vite que je ne sais pas comment j'ai signé. J'ai facilement trouvé un arrangement avec le manager Karim Doudane que je remercie au passage. Il a fallu quelques minutes pour que je signe un contrat de deux saisons.

Apparemment, les paroles de Karim Doudane ont fait leur effet, n'est-ce pas ?

ll(Rires.) Oui, j'ai longuement discuté avec Doudane lequel m'a conseillé de rejoindre la JSK. Et je sais que je vais revenir à mon meilleur niveau dans cette équipe, qui a toujours permis aux joueurs de rejoindre l'équipe nationale. Je vais me donner à fond pour prouver que la JSK n'a pas eu tort de me recruter.

Quel est votre objectif avec la JSK ?

Tout d'abord, mon objectif est de m'imposer et de réaliser une excellente saison. Et si j'ai bien compris, le président souhaite jouer les premiers rôles, donc je souhaite gagner un titre avec la JSK. Il est grand temps pour que cette équipe devienne ce qu'elle a été.

Pensez-vous l'équipe capable de revenir en force la saison prochaine ?

llOui, je suis persuadé qu'avec de la volonté et du sérieux, la JSK reviendra en force et jouera les premiers rôles. Je ne vous cache pas que je suis venu pour apporter un plus et pour soulever un trophée en fin de saison.

F . Y