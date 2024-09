Le championnat d'Algérie des arts martiaux mixtes (MMA) seniors aura lieu vendredi et samedi prochains à la salle omnisports "Ahcène Moutchou" d'Aïn Benian (Alger), a-t-on appris mercredi auprès des organisateurs.

Cette compétition de sport de combats de deux jours, organisée par la Fédération de full contact, kick-boxing, muay-thaï et disciplines assimilées, en collaboration avec la Ligue de wilaya d'Alger de full contact kick boxing et muay-thaï, verra la participation de plus de 100 athlètes représentant 24 clubs et associations sportives du pays.

La première journée de cette compétition prévoit le déroulement des combats éliminatoires dans neuf catégories de poids de moins de 52 kg à plus de 120 kg, alors que les demi-finales et les finales auront lieu samedi. Les concurrents seront soumis, la veille de la compétition, à la pesée réglementaire.