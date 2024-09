Des journées "Cirta court-métrage" seront organisées prochainement à Constantine, a-t-on appris mercredi auprès de l'association organisatrice "Abdie" (innove).

La manifestation culturelle, première du genre à Constantine, est ouverte pour tous les réalisateurs et producteurs algériens, a déclaré le président de l'association, Hamza Guehe, expliquant que l'objectif est de participer à la promotion de l'œuvre cinématographique nationale à travers notamment l'encouragement de l'investissement dans ce domaine culturel à dimension économique.

Les Journées "Cirta court métrage", dont les inscriptions pour y participer sont ouvertes jusqu'au 20 septembre en cours, vise également le renforcement de la formation dans ce domaine au profit des jeunes talents, a ajouté la même source, mettant l'accent sur l'importance de ce genre de manifestation dans la promotion de la destination Constantine.

Il a, dans ce cadre, indiqué que des ateliers de formation sur le métier du cinéma seront au menu de cette manifestation, durant laquelle des séminaires et conférences sur l'importance de cet art au triple plans culturel, social et économique seront programmés.

Des activités musicales mettant en valeur le patrimoine algérien et la culture constantinoise en particulier seront proposées dans le cadre de cette manifestation, organisée à l'initiative de l'association locale d'art et des jeunes "Abdie" en collaboration avec la direction locale de la Jeunesse et des Sports, a-t-on fait savoir.

Les journées "Cirta court métrage" constitueront un espace de promotion pour les œuvres cinématographiques réalisées dans le cadre de la rubrique court-métrage durant la période 2022-2024, a-t-on fait savoir.