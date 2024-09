L'Assemblée Générale des Nations Unies (AGNU) a donné mardi le coup d’envoi de sa 79e session, quelques heures après avoir clos sa 78e session par un appel à l’unité. Dans un discours d'ouverture, le Président de cette nouvelle session de l'AGNU, Philémon Yang, du Cameroun, a énuméré les nombreux défis auxquels le monde est confronté, qu’il s’agisse du changement climatique, des conflits qui font rage à Ghaza, au Soudan, en Haïti, et ailleurs, de la pauvreté et de la faim, et des discours de haine.

La liste s’allonge, "semant le doute sur notre capacité collective à nous unir pour le bien commun", a-t-il indiqué.

"Nous devons répondre à ces doutes par un appel clair à l’action, en nous inspirant de la Charte des Nations Unies et des principes du multilatéralisme. Nous devons démontrer que la coopération internationale reste l’outil le plus efficace à notre disposition pour répondre aux problèmes profonds et sans frontières auxquels nous sommes confrontés", a affirmé M. Yang.

Pour le responsable onusien, le multilatéralisme "est ce qui nous permet de mobiliser nos ressources et notre ingéniosité collectives pour réaliser les plus grandes aspirations de l’humanité : la paix, la justice et le développement durable, entre autres".

"Il nous appartient de veiller à ce que les bénéfices du multilatéralisme et de la coopération internationale soient partagés régulièrement et équitablement, sans laisser personne de côté", a-t-il ajouté, faisant savoir que les priorités de sa Présidence, qui dure un an, "incluront la croissance économique durable, la paix et la sécurité, les droits de l’homme, la coordination des efforts humanitaires, et la lutte contre le terrorisme".

"Alors que nous ouvrons cette 79e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, nous sommes confrontés à un monde en difficulté. Mais la bonne nouvelle est que nous pouvons faire quelque chose pour y remédier", a estimé, pour sa part, Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.

Pour le chef de l'ONU, "nous avons besoin de solutions à tous les niveaux", citant le développement durable, la pauvreté et les inégalités, le progrès économique et la création d’emplois pour tous, les conflits, la catastrophe climatique et l’intelligence artificielle (IA).

Saluant le leadership de l'ex-Président de l'AGNU, Dennis Francis, de Trinité-et-Tobago, M. Guterres a toutefois noté que l’année écoulée avait été marquée par la pauvreté, les inégalités et les conflits persistants, soulignant qu’il s’agissait également de l’année la plus chaude jamais enregistrée.

M. Francis a souligné les principales réalisations de la 78e session, exhortant les nations à faire face aux défis mondiaux avec toutes les ressources disponibles pour construire un avenir plus sûr.

Un Sommet de l'avenir les 22 et 23 septembre, "pour un avenir meilleur"

Le Sommet de l'avenir aura lieu les 22 et 23 septembre au siège des Nations-Unies à New York, sous le signe "Des solutions multilatérales pour un avenir meilleur" et sera couronné par l'adoption d'un Pacte pour l'avenir, qui comprendra en annexe, un Pacte numérique mondial et une Déclaration sur les générations futures.

"Le Sommet de l'avenir est conçu pour permettre aux dirigeants du monde d'examiner l'ensemble de l'architecture mondiale et la façons dont nous coopérons à l'international, et de l'améliorer", indique Michèle Griffin, Directeur du Sommet de l'avenir, dans un message vidéo, à l'approche de la rencontre, se centrant sur l'élément le plus important, "la confiance".

Selon Mme Griffin, Le Sommet de l'avenir qui verra la participation également de la société civile et le secteur privé, aboutira à la signature de trois accords: un Pacte pour l'avenir, un Pacte numérique mondial et une Déclaration sur les générations futures.

Orienté vers l'action, le "Pacte pour l’avenir" sera adopté par consensus, lors de l'évènement, mettant en avant la solidarité mondiale pour les générations actuelles et futures, et l’engagement des pays envers une action concertée.

L'adoption de ce document qui comprendra en annexe, un Pacte numérique mondial et une Déclaration sur les générations futures, marque une étape significative vers la création d’un monde et d’un système international mieux outillés pour faire face aux défis contemporains et à venir.

"Le Pacte pour l'avenir comprends cinq chapitres, sur le développement durable, la paix et la sécurité, les jeunes et les générations futures, la science et la technologie, et la transformation de la gouvernance mondiale", explique encore Mme Griffi, appelant, en outre, à "tous nous impliquer pour tenir les gouvernements responsables du respect de leurs engagements sur la scène internationale".

Les objectifs principaux du Sommet de l’avenir, qui se tiendra avant le débat annuel de haut niveau de l’Assemblée générale de l'ONU (AGNU), vise aussi à créer un environnement favorable à la réalisation des Objectifs du Développement Durable (ODD), à l’horizon 2030, qui sont toutefois, encore loin d’être réalisés, face aux risques qui affectent de manière disproportionnée, les plus vulnérables, les menaces du changement climatique, les conflits, l’insécurité alimentaire, les armes, les crises sanitaires, ainsi que les risques liés aux nouvelles technologies.

Afin de créer davantage de possibilités en faveur de l’engagement de tous les acteurs, "des journées d’action du Sommet de l’avenir", seront organisées, les 20 et 21 septembre au siège de l'ONU.