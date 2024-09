Le nouveau président iranien Massoud Pezeshkian a entamé mercredi une visite officielle de trois jours en Irak, son premier déplacement à l'étranger depuis son élection, rapportent des médias.

"Le Premier ministre Mohamed Chia al-Soudani reçoit le président de la République islamique d'Iran", a annoncé mercredi matin un communiqué succinct de Baghdad, accompagné d'une photo montrant les deux hommes se serrant la main sur le tarmac de l'aéroport.

Lors de cette visite de trois jours, le président iranien doit signer une dizaine d'accords notamment dans le domaine économique, selon un diplomate iranien.

"Ce voyage sera bon et utile pour créer et approfondir les liens économiques, culturels, politiques et sécuritaires (...) à commencer avec l'Irak, afin de résoudre de nombreux problèmes qui pourraient exister", s'est réjoui le président iranien avant de quitter Téhéran.

M. Pezeshkian, qui a pris ses fonctions fin juillet, succédant à Ebrahim Raïssi décédé dans un accident d'hélicoptère, s'est engagé à faire des relations avec les pays voisins une priorité, rappelle-t-on.