Au moins 4 Palestiniens sont tombés en martyrs et 15 autres ont été blessés mercredi à la suite du bombardement par les avions de guerre de l'armée sioniste d'une maison dans la ville de Rafah, a rapporté l'agence de presse Wafa.

Des sources locales ont indiqué que les avions de guerre de l'occupation ont bombardé une maison appartenant à la famille Abu Shalouf dans la zone de Mawasi Rafah, ce qui a fait 4 martyrs et 15 blessés.

L'occupation a renouvelé ses tirs d'artillerie à proximité du carrefour "Dawla", au sud du quartier de Zeitoun, au sud-est de la ville de Ghaza, en même temps qu'elle tirait des obus fumigènes et assourdissants vers les zones sud-est du quartier.

Les drones de l'occupation ont également tiré sur le quartier Al-Sabra, les zones Al-Maslaba et Hassan Al-Banna dans le quartier Al-Zaytoun de la ville de Ghaza.

Depuis le début de l'agression, le 7 octobre 2023, 41 020 civils, principalement des enfants et des femmes, sont tombés en martyrs et 94 925 ont été blessés.

Les équipes de secours continuent de rencontrer de grandes difficultés pour atteindre les milliers de victimes qui se trouvent encore sous les décombres ou sur les routes.

Ghaza : l'aide humanitaire est devenue "plus difficile que jamais" à l'approche de l'hiver (PAM)

Le Programme alimentaire mondial (PAM), a prévenu que les opérations humanitaires à Ghaza sont devenues "plus difficiles que jamais" à l'approche de l'hiver, ajoutant que la violence contre les travailleurs humanitaires étouffe les efforts visant à prévenir la famine dans l'enclave palestinienne.

Lors d'une conférence de presse à New York mardi, la directrice régionale pour le Moyen-Orient au PAM, Corinne Fleischer, a mentionné certains des obstacles auxquels sont confrontés les travailleurs humanitaires, notamment "des heures interminables pour obtenir le feu vert pour bouger et des routes endommagées qui deviendront impraticables pendant les mois d'hiver".

Elle a évoqué en outre "la grave surpopulation, car environ deux millions de personnes vivent désormais sur environ 11% de la superficie d'un secteur déjà densément peuplé".

Elle a ajouté dans le contexte que le mois dernier a été témoin d'"une augmentation des ordres d’évacuation et d’une détérioration spectaculaire de l’environnement de sécurité pour le personnel humanitaire, ce qui a eu un impact profond sur la capacité du programme à atteindre les populations".

"Le PAM a perdu l'accès à son troisième et dernier entrepôt opérationnel à Ghaza, dans la région centrale, en raison des ordres d'évacuation", a-t-elle déclaré. Et d'ajouter: "Nous avons perdu cinq cuisines communautaires soutenues par le PAM qui ont dû être évacuées. Ainsi, même si nous sommes en mesure d’acheminer de la nourriture - dans une certaine mesure, cela ne suffit pas - nous ne sommes pas en mesure de la distribuer pour le moment, nous atteignons donc moins de personnes que d’habitude".

Mme Fleischer a souligné à l'occasion la nécessité d'augmenter les points de passage pour permettre au PAM de faire son travail.

Ghaza : au moins 26 Palestiniens tombent en martyrs dans des bombardements de l'armée sioniste

Au moins 26 Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés, mercredi, dans des bombardements de l'armée sioniste contre diverses zones de la bande de Ghaza, soumise à une agression génocidaire depuis 341 jours, a rapporté l'agence de presse Wafa.

Dans la ville de Khan Younes, 13 Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés à la suite du bombardement par les avions de guerre de l'armée sioniste d'une maison dans la localité de Khuza'a, souligne Wafa.

Par ailleurs, un pêcheur Palestinien est tombé en martyr après avoir été pris pour cible par des navires de guerre de l'armée sioniste en face de Mawasi à Khan Younes, ajoute la même source.

Au nord de la bande de Ghaza, neuf Palestiniens sont tombés en martyrs, dont trois enfants et deux femmes, et plusieurs autres sont portés disparues, à la suite d'un bombardement de l'armée sioniste ayant visé une maison dans la ville de Jabalia.

Dans le centre de la bande de Ghaza, quatre Palestiniens sont tombés en martyrs et 11 autres ont été blessés après que les forces d'occupation ont ciblé une maison dans le bloc C du camp de Nuseirat.

Au sud-est de la ville de Ghaza, l'aviation sioniste a lancé un raid sur le quartier d'Al-Zaytoun et sur une maison au nord du camp de Nuseirat, dans le centre de l'enclave palestinienne.

L'artillerie de l'occupant sioniste a également tiré des obus sur les zones nord du camp de Nuseirat et les zones sud-ouest de la ville de Rafah, au sud de la bande de Ghaza.

Les forces d'occupation sionistes poursuivent leur agression contre la bande de Ghaza, par voies terrestre, maritime et aérienne, depuis le 7 octobre 2023, faisant 41.020 martyrs, dont une majorité de femmes et d'enfants, et 94.925 blessés, tandis que des milliers de victimes se trouvent toujours sous les décombres.

Le Canada suspend 30 permis de vente d'armes à l'entité sioniste (MAE)

La ministre canadienne des Affaires étrangères Mélanie Joly a déclaré mardi qu'Ottawa avait suspendu une trentaine de permis de vente d'armes à l'entité sioniste, et souligné que le Canada n'accepterait pas que ces armes soient envoyées à Ghaza, théâtre d'agression sioniste génocidaire depuis plus de onze mois, ont rapporté les médias locaux.

Selon les médias, Mme Joly a indiqué que la politique d'Ottawa est que "les armes et les composants fabriqués au Canada ne peuvent pas être utilisés dans la bande de Ghaza".

Ottawa a cessé d'approuver de nouveaux permis d'armement pour l'entité sioniste en janvier dernier, bien que les permis approuvés au cours des mois précédents restent toujours en vigueur.

"Nous n'accepterons pas que des armes, ou des pièces d'armes, soient envoyées à Ghaza, sous quelque forme que ce soit. Il n'y a pas de temps à perdre. La manière dont elles sont envoyées et l'endroit où elles sont envoyées n'ont aucune importance", a expliqué encore Mme Joly.

Selon les médias, le Canada bloque également un contrat avec le gouvernement des Etats-Unis pour l'envoi de munitions fabriquées au Québec à destination de l'armée sioniste, qui a été annoncé par Washington il y a plusieurs semaines, a-t-on fait savoir.

Agression sioniste contre Ghaza : l'OMS renouvelle son appel à un cessez-le-feu

Le directeur de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que les attaques des forces de l'occupant sioniste contre les Palestiniens déplacés démontraient une fois de plus la nécessité d'un cessez-le-feu, et a souligné qu'"aucun médicament ne peut être efficace dans un environnement où des personnes sont tuées".

Ghebreyesus a indiqué mardi dans un message sur la plateforme "X" que des attaques sionistes "ont eu lieu à plusieurs reprises dans des zones censées être sûres et où résident les déplacés de Ghaza".

"Les attaques (sionistes) contre les tentes de civils déplacés dans la ville de Khan Younis ont démontré une fois de plus la nécessité urgente d'un cessez-le-feu", a-t-il ajouté.

Il a souligné qu'"aucun vaccin ni médicament ne peut être efficace dans un environnement où les gens sont tués et forcés de vivre dans de mauvaises conditions".

Le bombardement de l'armée sioniste, mardi à l'aube, contre des tentes de déplacés dans la zone d'Al-Mawasi, classée soi-disant "sûre", a fait 40 martyrs, blessé 60 personnes et fait aussi des dizaines de disparus, selon un bilan préliminaire rapporté par les autorités palestiniennes.

L'entité sioniste mène une guerre dévastatrice contre Ghaza depuis le 7 octobre, faisant environ 136 000 martyrs et blessés parmi les Palestiniens, pour la plupart des enfants et des femmes, et plus de 10 000 disparus, au milieu de destructions massives et d’une famine meurtrière.

Agression sioniste contre Ghaza : 41.084 martyrs et 95.029 blessés (nouveau bilan)

Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza, en cours depuis le 7 octobre 2023, s'est alourdi mercredi à 41.084 martyrs, dont la plupart sont des enfants et des femmes, selon le ministère palestinien de la Santé, cité par l'agence de presse Wafa.

"Le nombre de blessés est passé, quant à lui, à 95.029", a ajouté la même source, notant que des "milliers de victimes sont toujours sous les décombres".

Un précédent bilan faisait état de 41.020 martyrs et 94.925 blessés.

Depuis le 7 octobre 2023, l'armée sioniste mène une agression sauvage contre l'enclave palestinienne qui a entraîné des destructions massives d'infrastructures, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent.