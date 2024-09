Une superficie de 100 hectares (ha) a été réservée dans plusieurs périmètres agricole de la wilaya d'El-Meniaa à la culture de tournesol, a-t-on appris mardi auprès de la direction locale des Services agricoles (DSA).

Visant le développement des cultures oléagineuses, sept (7) exploitations agricoles ont entamé, comme première phase d'un programme d'une superficie globale de 1.000 ha dans la wilaya, cette expérience, appelée à être étendue début 2025 au reste de la superficie ciblée par les instances de tutelle, en vertu d'une convention avec les opérateurs agricoles, a indiqué le DSA de la wilaya, Youcef Mesbah.

Cette nouvelle expérience draine de plus en plus d'agriculteurs, encouragés par les résultats "probants'' réalisés l'année dernière et par l'appui accordé par les services agricoles, dont les primes de production et de collecte, en plus des garanties offertes en matière de transport et d'achat de la récolte et de l'accompagnement technique des experts et agronomes en cultures stratégiques, a-t-on ajouté.

La première expérience de culture de tournesol, menée la saison dernière dans la wilaya d'El-Meniaa, avait donné lieu à l'extraction de près de 42% de concentré de matière première, après trituration des graines, a-t-on rappelé.