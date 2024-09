Des commissions techniques ont entamé mardi l'opération d'évaluation des dégâts occasionnés par les fortes précipitations, qui se sont abattues sur la commune d'Ain Sefra dans la wilaya de Nâama, a annoncé le wali, Lounes Bouzegza.

Le premier responsable de l'exécutif local, qui a poursuivi ce mardi ses sorties de terrain pour la prise en charge des citoyens suite aux dégâts provoqués par les fortes pluies orageuses enregistrées dimanche dernier dans la région, a expliqué que l'opération pilotée par des commissions techniques multisectorielles vise à identifier les familles dont les habitations ont été endommagées par les intempéries, afin de leur permettre de bénéficier des mesures de soutien décidées par l'Etat.

Le wali a assuré qu'il sera procédé à la prise en charge totale des dégâts occasionnés par les inondations, faisant observer que cette démarche ne sera mise en œuvre qu'à la suite de l'identification des familles ayant été victimes de cet aléa climatique et l'évaluation des dégâts ayant impacté plusieurs secteurs, à l'instar de l'habitat, des routes, des ouvrages d'art et des réseaux divers, ainsi que les vergers, en plus de l'élaboration de fiches techniques pour l'aménagement des quartiers endommagés par ces inondations.

A signaler que la campagne, lancée dans les quartiers de la commune d'Ain Sefra pour réparer les dégâts occasionnés par les inondations, a impliqué des organismes, des entreprises publiques et privés, des associations locales et des citoyens. Elle se poursuit grâce la mobilisation, par les autorités locales, de moyens humains et logistiques dans cette partie du territoire de la wilaya de Nâama.

Des actions sont menées pour l'enlèvement des dépôts alluvionnaires charriés par les eaux des oueds, l'assainissement des avaloirs et des berges des cours.

De son côté, le Groupement territorial de la Gendarmerie nationale de la wilaya a indiqué que ses unités ont procédé, en coordination avec les autorités locales, à la réouverture à la circulation des pistes et des routes, qui ont été bloqués suite aux intempéries et à l'élévation du niveau des cours d'eau, notamment au niveau de la route nationale (RN6) et des chemins de wilaya (CW 5 et 8).

La Protection civile dans cette collectivité locale des Hauts-plateaux de l'Ouest du pays a signalé, pour sa part, que les inondations enregistrées dans la wilaya, dimanche dernier, ont provoqué la mort d'une personne emportée par les eaux de oued Braidj dans la commune d'Ain Sefra, faisant observer que ses unités appuyées par les éléments de l'Armée nationale populaire et de la Gendarmerie nationale a pu secourir plusieurs personnes piégées par les eaux.