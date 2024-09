Des mesures ont été décidées par le wali de Médéa, Djahid Mous, pour renforcer la protection des zones d'habitation des communes d'Ouled-Deid, Robiea et Seghouane contre le risque des inondations, à l'issue de son déplacement, mercredi, dans ces localités confrontées à ce risque.

Les fortes chutes de pluie enregistrées lundi passé n'ont pas provoqué de dégâts mais ont toutefois incité les autorités locales à prendre des mesures afin de sécuriser les habitants et limiter d'éventuels dégâts qui peuvent être occasionnés par le débordement des cours d'eau qui traversent ces localités.

Il a été décidé, dans ce contexte, de procéder au nettoyage et au curage des berges des Oueds qui passent par ces communes, ainsi qu'à la réalisation de travaux de gabionnage au niveau de certaines portions de cours d'eau qui sont proches des zones d'habitation.

Il a également été décédé la réalisation de canaux d'évacuation des eaux pluviales et de ceintures de protection des ouvrages d'art qui relient les zones d'habitation pour éviter qu'ils soient endommagés, ce qui causerait l'isolement des résidents des nombreux villages éparpillés à travers ces communes.

Plusieurs secteurs et organismes, dont les travaux publics, les ressources en eau, l'Office national de l'assainissement (ONA) et les collectivités locales, ont été instruits pour l'exécution rapide de ces décisions et de multiplier les actions préventives.