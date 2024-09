Kaboul et Achkhabad ont célébré mercredi l'aboutissement du côté turkmène des travaux du gazoduc TAPI ( Turkménistan-Afghanistan-Pakistan-Inde) et leur lancement en territoire afghan.

Ce méga-projet d'au moins 10 milliards de dollars doit permettre d'acheminer, sur plus de 1.800 km, 33 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an, extraits de Galkynysh, dans le sud-est du Turkménistan, l'un des plus grands champs du monde.

Le gazoduc, dont quelque 800 km (soit 40% de sa longueur) seront en Afghanistan, doit traverser les villes afghanes de Hérat (ouest) et Kandahar (sud), puis Quetta dans le sud-ouest du Pakistan, avant d'aboutir à la ville indienne de Fazilka, dans le Penjab.

"Ce projet va bénéficier non seulement aux économies des pays participants, mais aussi des pays de toute la région", a déclaré le président turkmène Serdar Berdimuhamedow, en direct en vidéo, lors de la cérémonie à laquelle l'Afghanistan était représenté par son Premier ministre Hassan Akhund.

Pour l'Afghanistan, ce projet est de loin le plus important à ce jour.

Le gazoduc doit permettre à l'Afghanistan de jouer un rôle important de pont entre l'Asie centrale et l'Asie du Sud, tout en participant à la coopération régionale.

Le Pakistan et l'Inde, aux gros besoins énergétiques, doivent recevoir chacun 42% des livraisons de gaz, et l'Afghanistan 16%. Kaboul doit toucher de lucratifs droits de transit de quelque 500 millions de dollars par an, selon la presse afghane.