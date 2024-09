La Bourse de Tokyo a terminé la séance en baisse mercredi, lestée par la puissance du yen dans un climat de prudence, les investisseurs se montrant hésitants avant la publication de nouveaux indicateurs d'inflation aux Etats-Unis mercredi et jeudi.

L'indice vedette Nikkei de la capitale nippone a perdu 1,49% à 35.619,77 points et l'indice élargi Topix a reculé de 1,78% à 2.530,67 points.

Les investisseurs ont été sensibles à tous les indicateurs en lien avec l'emploi aux Etats-Unis, se projetant désormais vers le CPI (l'indice de prix à la consommation, ndlr) et le PPI (l'indice de prix à la production) jeudi.

Ces deux chiffres seront les derniers jalons marquants pour les marchés avant la réunion la semaine prochaine de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Sur le marché des changes, la crainte du renforcement du yen et d'un affaiblissement du dollar américain a persisté alors que la devise japonaise avait déjà bondi la veille face au dollar à la faveur d'un fort repli des taux obligataires américains, tombés à leur plus bas niveau depuis l'an dernier.

Le dollar était en baisse à 141,23 yens à 06H00 GMT contre 142,44 yens mardi à 21H00 GMT.

L'euro reculait également à 156,01 yens contre 156,97 yens la veille, et se négociait pour 1,1048 dollar au lieu de 1,1020 dollar mardi.

Le pétrole regagnait du terrain après avoir conduit l'indice des matières premières à son plus bas niveau depuis plus de trois ans.

Le prix du baril de WTI américain gagnait 0,99% à 66,45 dollars et celui de Brent de la mer du Nord progressait de 1,00% à 69,92 dollars à 06H04 GMT.

Wall Street clôture en ordre dispersé

La Bourse de New York a fini mardi sur une note contrastée, les investisseurs se montrant hésitants avant la publication de nouveaux indicateurs d'inflation, mercredi et jeudi.

Le Dow Jones a cédé 0,23%, l'indice Nasdaq a gagné 0,84% et l'indice élargi S&P 500, 0,45%.

A la différence des actions, le marché obligataire a pris une direction claire.

Le rendement des emprunts d'Etat américains à deux ans s'est retranché jusqu'à 3,59%, au plus bas depuis près d'un an et demi, contre 3,67% la veille en clôture.

La Bourse de Paris finit en repli

La Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,24% mardi, lestée par le secteur automobile, tandis que l'attente des chiffres de l'inflation américaine prévus mercredi pousse les investisseurs à la prudence.

L'indice phare CAC 40 a avancé de 17,71 points, à 7.407,55 points.

Lundi, l'indice vedette a rebondi de 0,99%, après avoir essuyé de nettes pertes la semaine précédente.