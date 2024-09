Le dollar refluait mercredi en amont d'un indice d'inflation aux Etats-Unis attendu en léger ralentissement sur un an, et susceptible de soutenir à la marge les perspectives d'une réduction de taux plus importante en septembre.

Dans la matinée, la devise américaine perdait du terrain face à l'euro, qui prenait 0,25% à 1,1047 dollar, ainsi que face à la livre, qui se relevait de 0,10% à 1,3094 dollar.

Le billet vert reculait également de 0,76% face au yen à 141,36 yens pour un dollar.

Les économistes interrogés par l'agence Bloomberg s'attendent à un ralentissement de l'indice des prix à la consommation (IPC) aux Etats-Unis, à 2,5% sur un an, contre 2,9% en juillet. Sa publication est attendue vers 14H30 GMT.

Un tel chiffre pourrait constituer "une raison supplémentaire pour que la Réserve fédérale (Fed) cesse de s'inquiéter sur inflation" et se préoccupe "davantage de l'affaiblissement du marché de l'emploi" dans le pays, avance un analyste.