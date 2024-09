Les marchés de la wilaya d’Oran enregistrent une abondance de la sardine, proposée à des prix abordables.

Les ports d’Oran et d’Arzew connaissent depuis le début du mois de septembre en cours une production abondante de la sardine, avec 35 tonnes par jour au minimum et 75 tonnes au maximum, a indiqué, à l’APS, le directeur de la pêche et des ressources halieutiques, Menaouer Meghni Sandid.

Le prix de ce poisson bleu au débarquement se situe entre 200 et 300 dinars le kg, selon la qualité et le calibre, précise ce même responsable, signalant qu’il est proposé entre 400 et 500 dinars au consommateur dans les marchés.

La saison de la sardine débute habituellement au mois de mai et se termine au mois d’octobre, rappelle M. Meghni Sandid, notant que la saison a été décalée cette année jusqu’au mois de septembre, pour plusieurs raisons comme le réchauffement climatique, le degré de salinité et d’acidité de l’eau et le changement des courants.

"La campagne d’évaluation de la ressource pélagique en Algérie, récemment effectuée par le Centre national de la recherche et du développement de la pêche et de l’aquaculture (CNRDPA) a révélé que la campagne de la sardine a connu un décalage cette année, en raison de différents facteurs", a-t-il déclaré.

Les prix de la sardine ont connu une importante hausse au début de l’été, atteignant les 1.300 dinars. L’abondance enregistrée depuis le début de septembre a impacté le prix qui a significativement baissé.

Boumerdes : production quotidienne "record" de poissons bleus

Une production quotidienne "record" de poisson, notamment de poissons bleus, a été enregistrée au niveau des ports de pêche de la wilaya de Boumerdes depuis le 1er septembre, a-t-on appris mardi auprès de la direction locale de la pêche et de l’aquaculture.

"Les captures quotidiennes de poisson bleu, notamment la sardine, ont atteint des niveaux records durant ces 10 derniers jours", a indiqué à l’APS le directeur de la pêche, Kadri Cherif, soulignant que "la production a dépassé toutes les prévisions en atteignant des pics de 50 à 60 tonnes/jour de poisson".

L'abondance de la production "a contribué de façon évidente à la baisse des cours de la sardine sur le marché local. Son prix est actuellement estimé entre 200 à 500 DA/kg, après s’être longtemps stabilisé à plus de 1.000 DA/Kg", a-t-il relevé.

M. Kadri a expliqué la hausse de la production de poisson, qui est toutefois tardive, car intervenant généralement entre juillet et août, par les conditions climatiques favorables, le renouvellement de la ressource halieutique et l'augmentation des sorties en mer pour la pêche.

A noter que la wilaya de Boumerdes a réalisé durant les trois premiers mois de l'année 2024, une production de près de 650 tonnes de poisson, issue de la pêche et de l'aquaculture, contre près de 600 tonnes à la même période de l’année dernière.

Le gros de cette production de poisson est issu de la pêche, soit près de 500 tonnes, le reste étant issu de l’aquaculture marine, continentale (dans des barrages et plans d'eau) et de la pisciculture intégrée à l'agriculture.

A noter que la wilaya de Boumerdes compte 6.015 marins pêcheurs dans différents métiers de la pêche, sur un total de 7.431 postes d’emplois directs et indirects, assurés par le secteur, selon les chiffres fournis par la direction locale de la pêche.