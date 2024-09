D’importants projets de développement de nature à améliorer le cadre de vie des citoyens, ont été affectés à la commune d’Ouled Yaich (Blida), connue pour être la localité la plus peuplée de la wilaya, a-t-on appris mardi des services de la daïra.

La daïra d’Ouled Yaich compte trois communes, Ouled Yaich, Beni Merad et Chréa, la première compte la plus forte densité de population estimée à plus de 150.000 âmes, selon la cheffe de la daïra, Fatima Zahra Mehad.

Elle a cité parmi ces projets, dont certains ont été réceptionnés alors que d'autres sont en chantier, le projet de renforcement du réseau électrique avec cinq nouvelles stations, tandis que de nouveaux projets ont été programmés pour relever le taux de couverture en gaz naturel, estimé actuellement à près de 85%.

La même responsable a souligné la mobilisation d’une enveloppe de 270 millions de DA pour l’aménagement urbain de plusieurs quartiers de la commune, dont une partie a déjà été réceptionnée et une autre est en cours.

D'autres opérations seront programmées à l’avenir pour toucher l’ensemble des quartiers de la commune, selon Mme. Mehad.

La même commune a, par ailleurs, bénéficié d’une levée de gel sur deux (2) importants projets, une piscine semi-olympique et une salle omnisports, dont les chantiers de réalisation seront lancés "prochainement", dès l'achèvement des procédures administratives y afférentes.

A cela s’ajoute le réaménagement de 11 stades de proximité avec la programmation à la réalisation de nouveaux stades similaires, selon la même source.

Au titre des efforts de développement de l’investissement au niveau de cette commune comptant de nombreuses entreprises économiques, la cheffe de la daïra a fait part du lancement des travaux d’aménagement de deux (2) zones d'activités à Hai Kef Hammam, avec un taux d’avancement actuellement estimé à plus de 80%.