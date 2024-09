Lorsque la fatigue n’est pas solutionnée par une bonne nuit de sommeil, qu’elle s’installe, ce n’est jamais normal. La fatigue chronique a toujours une cause et le traitement dépend de celle-ci. Les explications et conseils du Dr Alexandra Dalu. La fatigue en fin de journée est une fatigue physiologique. Ce qui veut dire qu’elle est normale. Une bonne nuit de sommeil et une sieste selon les besoins de sommeil de la personne suffisent à récupérer.

En revanche, si vous vous levez fatigué(e) ou que vous êtes rapidement fatigué(e) au cours de la journée et que cet état perdure il s’agit alors d’une fatigue pathologique. "La fatigue chronique est un symptôme qui a plein de causes et c’est un vrai signal d’alarme du corps", alerte le Dr Alexandra Dalu*. Quelles sont les causes de fatigue chronique ? "Les causes de fatigue chronique sont multiples et peuvent être plus ou moins sévères.

Elles peuvent être d’origine hormonale (thyroïde), d’origine cancéreuse, ou due à une infection. La ménopause ou l’andropause, une maladie auto-immune (polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante…), une carence ou des carences nutritionnelle (s), une douleur chronique, une dépression sévère qui perdure peuvent expliquer une fatigue chronique. Un trouble du sommeil comme un syndrome d’apnées obstructives du sommeil est à rechercher également", informe le Dr Alexandra Dalu.

Il faut savoir qu’une sensation d’épuisement précède parfois la survenue d’un infarctus du myocarde, particulièrement chez les femmes à risque cardiovasculaire. Cette fatigue persistante peut s’accompagner d’un léger essoufflement à l’effort et de nausées (chez les femmes surtout). Dans ce cas-là, mieux vaut consulter un cardiologue.

Quels sont les signes d'une fatigue chronique ?

"Une fatigue qui perdure et ne récupère pas après un mois doit vous faire consulter un médecin, recommande le Dr Dalu. Il ne faut jamais banaliser la fatigue qui persiste. C’est un signe d’alarme au même titre que la douleur. Ce n’est pas parce qu’on une vie stressante ou qu’on travaille sur de gros dossiers qu’on doit être fatigué(e) en continu", insiste-t-elle. Dr Dalu précise que la fatigue chronique est souvent accompagnée d’autres signes liés à la pathologie en cause : migraine, douleurs articulaires, troubles du transit, dérèglements des règles, douleur thoracique… "Il faut réfléchir et se dire : j’ai de la fatigue, et qu’est-ce que j’ai d’autre qui ne va pas ? C’est pour le médecin une indication de la cause possible", indique le Dr Dalu.

Qui consulter ?

Si vous vous plaignez de fatigue chronique, vous pouvez vous rendre en première intention chez votre médecin traitant. "Selon vos moyens et votre prise en charge, cela peut être intéressant de consulter directement un spécialiste selon le signe principal qui accompagne la fatigue : le gastro-entérologue si vous avez une fatigue persistante et des troubles digestifs, un ORL et un pneumologue si vous souffrez de fatigue chronique et de toux et ou de dyspnée (essoufflement), le gynécologue si vous avez une fatigue persistante et des règles abondantes, un chirurgien orthopédiste en cas de fatigue persistante et de maux de dos, un cardiologue si vous souffrez de fatigue chronique et de douleurs au niveau de la poitrine…".